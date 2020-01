A sugárterápia furcsa mellékhatását fedezték fel

Évtizedek óta panaszkodnak sugárterápián átesett rákbetegek egy bizarr jelenségre. Villogó fényt látnak kezelés közben, még akkor is, ha a szemük épp be van csukva. Az eddig dokumentált esetekben az érintettek mindannyian kék fénysugárról, vagy kék neonfényszerű jelenségről számoltak be, amit ritkán halvány fehér derengés is kísér, mindez a másodperc tört részéig jelenik csak meg. Hogy mi lehet ez, arról számos teória született, melyek között a Cserenkov-sugárzás is szerepelt. Most először viszont sikerült lencsevégre kapnia a tudósoknak a jelenséget, bizonyítva ezzel, hogy az atomreaktorokban megfigyelt fényhatás az emberi szemben is képes kialakulni.

Ezek a sugárterpáia eddig ismert hatásai és mellékhatásai. Ismertetőnkből az is kiderül, a kezelés mit roncsol és mit nem. Ide kattintva elolvashatja.

A Cserenkov-sugárzás nevét felfedezőjéről, az emiatt Nobel-díjat kapó Pavel Alekszejevics Cserenkovról kapta. Az általa dokumentált jelenség lényege, hogy ha adott közegben (például a reaktoroknál a vízben) az ottani fénysebességnél nagyobb sebességgel halad egy töltött részecske, akkor az általa kibocsátott elektromágneses sugárzást nem nyeli el azonnal a közeg, s azt így kékes fényként lehet szabad szemmel is látni. Az alábbi videót a Penn állami Breazeale kísérleti reaktorban rögzítették, hogy bemutassák a jelenséget.

Eddig azonban ezt a jelenséget az emberi testben nem tudták sem megfigyelni, sem pedig rögzíteni, hiszen az emberi szem egyrészt nem egy hatalmas reaktorbeli víztartály, az itt elcsípni kívánt fény pedig mindössze a másodperc tört részéig villan csak fel.

Régi vitákra tettek pontot

A Dartmouth és Dartmouth-Hitchcock Norris Cotton Rákkutató központ tudósainak egy csoportja viszont megalkotott egy olyan CDose névre keresztelt kamerát és képalkotó rendszert, ami a biológiai rendszerek fénykibocsátásának megfigyelésre alkalmas - erről szóló munkájukat a Radiation Oncology International Journal-ban publikálták.

Évtizedek óta számolnak be a betegek kezelés közben látott furcsa fényekről. Fotó: iStock

"Legfrissebb adataink azért izgalmasak, mert először sikerült megfigyelnünk egy sugárterápián kezelt beteg szemének fénykibocsátását" - nyilatkozta Irlin Tendler, a Dartmouth College munkatársa. "Ez az első olyan bizonyíték, ami közvetlenül alátámasztja, hogy a szem belsejében elegendő mennyiségű fény képződik ahhoz, hogy azt a beteg valóban lássa azt, s hogy ez hasonlít a Cserenkov-sugárzáshoz. A fény akkor képződik az üveges folyadékban, amint a sugárzás áthalad a beteg szemén. A spektrális összetétel elemzése pedig kimutatta, hogy ez bizony tekinthető Cserenkov-sugárzásnak" - mondta a kutató, utalva arra, hogy rögtön két, korábban vitás kérdést sikerült ezzel tisztázni: hogy valóban látnak fényt a betegek, és hogy az a Cserenkov-sugárzás.

S, hogy a jövőben mi ebből a haszon? A kutatók remélik, hogy az általuk készített képalkotórendszer alkalmas lesz, hogy javítsák a sugárterápiát, s véleményük szerint akár arra is alkalmas a berendezés, hogy segítsen az orvosoknak kimutatni, hogy a sugárzás valóban elérte a kívánt célt, vagy sem. Emellett pedig az eredmény segíthet megnyugtatni a betegeket, hogy a szemükben képződő fények "normálisak", és más is látja azokat. Az emberi szemben rögzített Cserenkov-sugárzásról készült fotót ide kattintva tekinthetjük meg!

Forrás: IFLscience.com