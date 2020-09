A legnépszerűbb menstruációs mítosz

"Hallottam pletykákat, igen, mint mindenki, hogy a sok időt együtt töltő nők rátérhetnek ugyanarra a ciklusra. De azt hittem, hogy ezzel csak a nőket tartják távol a tengeralattjáróktól" - fogalmaz a magyar szinkron szerint Phil, a Modern Család című szituációs komédia egyik karaktere a sorozat harmadik évadában, amikor felesége, Claire és két lánya, Haley és Alex egyszerre válnak gyanúsan érzelmessé egy közös családi kikapcsolódásra szánt nap reggelén. Az úgynevezett menstruációs szinkronizáció rendszeresen visszatérő témát szolgáltat különböző televíziós műsorokban, illetve általában véve igen elterjedt a köztudatban. A feltevés különösen azt követően kapott erőre - és tartja magát a mai napig is -, hogy néhány évtizeddel ezelőtt egy amerikai pszichológus kutató hangzatos bizonyítékokkal rukkolt elő a témában.

A McClintock-effektus

Milyen szakaszokra osztható a női ciklus? Részletek itt.

Az akkor még csupán 24. életévét töltő, később elismert szaktekintéllyé váló Martha K. McClintock 1971-ben jelentette meg azóta híressé vált tanulmányát a Nature című tudományos folyóiratban. A massachusettsi Wellesley College hallgatójaként összesen 135 kollégiumi lakótársa bevonásával végzett el egy felmérést, hat hónapon keresztül nyomon követve és rögzítve a résztvevők menstruációs ciklusát. Az így kapott adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a szobatársak és a közeli barátnők menzesze kimutathatóan közelített egymáshoz a vizsgált időszakban. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a párba állított alanyok menstruációjának első napja közötti különbség egyre inkább csökkent az együttélés hónapjai előrehaladtával, méghozzá átlagosan hat és fél napról kevesebb mint öt napra. McClintock ebből arra következtetett, hogy a menstruációs szinkronizáció, tehát a ciklus összehangolódása valóban létező jelenség.

Tudományosan mindeddig nem sikerült alátámasztani amenstruációösszehangolódásának létezését. Fotó: Getty Images

A tanulmány hamar a figyelem középpontjába került, néhány év leforgása alatt több tucat alkalommal hivatkoztak rá egyéb folyóiratokban megjelent tudományos cikkekben és akadémiai publikációkban. Mi több, nem tudományos körökben is népszerűvé vált: nem véletlenül, hiszen, mint arra Alexandra Alvergne, az Oxfordi Egyetem biokulturális antropológusa egy BBC-nek adott interjúban rámutatott, az eredmények, illetőleg az azok magyarázatául szolgáló elmélet jól illeszkedett az 1970-es években egyre felerősödő feminista mozgalmak gondolatvilágába.

McClintock ugyanis úgy vélte, a ciklus összehangolódásában a nők szervezete által kibocsátott feromonok hatása áll. Evolúciós távlatból nézve pedig mindez azért lehet hasznos, mivel együttműködve a nők hatékonyabban tudnak fellépni az ellen, hogy egyetlen domináns férfi háremévé váljanak. Magyarán a szinkronban működő ciklus előnye, hogy így egyszerre válnak termékennyé, fizikailag ellehetetlenítve, hogy egyetlen férfi mindannyiukkal utódot tudjon nemzeni. "Gyakran érzem úgy, hogy a kutatók hipotéziseiben társadalmi értékek is megbújnak. Amennyiben pedig a feminizmus szemszögéből nézem, úgy igen vonzó az elképzelés, miszerint a nők képesek ilyen módon együttműködni a férfiak dominanciájával dacolva" - mutatott rá Alvergne.

Az elképzelés popularitását pedig ettől függetlenül is megalapozza, hogy egy különleges kötelék lehetőségét veti fel két nő között. "Ha egyszerre vagy közel egy időben menstruálunk egy barátnőnkkel, a véletlen egybeesés egyszeriben nagyobb jelentést nyer. Az együtt töltött idő, illetve a barátnőnkhöz vagy partnerünkhöz fűződő közelség jelévé válik. Mondhatni, ez egy bensőséges módja annak, hogy megünnepeljük a közöttünk fennálló köteléket" - fogalmazta meg Kate Clancy, az Illinois-i Egyetem antropológusa a Scientific American oldalán megjelent blogbejegyzésében.

Mit mond ma a tudomány?

Az elmúlt közel fél évszázadban több tanulmány is megjelent a témában, de ezek jellemzően nem támasztották alá a menstruációs szinkronizáció létezését. A 2010-ben elhunyt H. Clyde Wilson, a Missouri Egyetem korábbi antropológus professzora 1992-ben megjelentetett kritikájában három alapvető módszertani hibára is felhívta a figyelmet McClintock kutatása kapcsán, amelyek mind befolyással voltak az eredmények - a hipotézis szempontjából - kedvező alakulására. Wilson szerint e hibák korrigálását követően már nem mutatható ki számottevő mértékű szinkronitás a vizsgált női populáció menstruációs mintázatában.

Nem lehetetlen persze, hogy két nő ciklusa, illetve havi vérzésének kezdete nagyjából megegyezzen egymással, ezzel együtt valószínű, hogy ez inkább csak véletlen egybeesés, mintsem valamilyen - tudományosan nehezen magyarázható - kapcsolat testi kifejeződése. A véletlenszerűségen alapuló magyarázatot erősíti Beverly Strassmann, a Michigani Egyetem munkatársának egy 1999-es tanulmánya is. A szakember ebben úgy fogalmaz: "vegyünk alapul egy 28 napos ciklust. Ugye, ebben legfeljebb 14 nap eltérés lehet két nő menstruációjának kezdete között, az átlagos különbség pedig 7 nap lesz. Összességében az esetek felében pedig ennél is közelebb kellene lenniük egymáshoz. Figyelembe véve, hogy a menstruáció gyakran 5 napig tart, aligha meglepő, hogy a barátnők rendszeresen tapasztalnak egymással hasonló időben jelentkező menzeszt, amit személyes igazolásként is értelmezhetnek a menstruációs szinkronitásra." Magyarán, ha matematikai alapon nézzük, nagyjából négy esetből egyszer átfedésben lesz egymással két nő menzesze.

McClintock kutatását később többen is megismételték hasonló eredményeket keresve. Jeffrey C. Schank, a Kaliforniai Egyetem pszichológusa és Jang Zsengvej, az Észak-szecsuáni Orvosi Egyetem kutatója egy 2006-ban megjelent tanulmányukhoz összesen 186 női hallgató menstruációs ciklusáról gyűjtöttek adatokat egy kínai kollégiumban egy teljes éven keresztül, valamint újra kielemezték az 1971-es kutatás adatait is. Egyik megközelítés révén sem találták ugyanakkor érdemi bizonyítékot arra, hogy a gyakran együtt lévő nők ciklusa összehangolódna. Az esetleges átfedések nem lépték túl a matematikailag elfogadható véletlenszerűség küszöbét.

Ugyancsak beszédes eredményeket hozott az Oxfordi Egyetem és a Clue cikluskövető és termékenységi applikáció 2017-es közös vizsgálata, amelyben 360 egymással közeli kapcsolatban álló női pár menzeszét követték nyomon három egymást követő ciklus idejéig. Mint kiderült, a párok túlnyomó többsége, 273 pár esetében nemcsak nem közelített egymáshoz a menstruáció kezdete, de még távolodott is egymástól a kutatás kezdete és vége között. Mindez ismételten csak arra utal, hogy a menstruációs szinkronizáció egyszerű mítosz.

Mi változtathatja meg valóban a ciklust?

"Önmagában a fizikai közelség nem változtatja meg a ciklus időzítését egészséges emberek együttélése során. Ez egész egyszerűen nem így működik" - hangsúlyozta az intézmény honlapjának nyilatkozva Lynn Simpson, a Clevelandi Klinika szülész-nőgyógyásza. Mivel a női ciklus egészségesnek tartott hossza meglehetősen tág határok között mozog (a Mayo Klinika leírása szerint 21-35 nap között), illetve egyénenként is nagyon változó, így időről időre közelíthet és távolodhat egymástól két nő havi vérzésének kezdete. Éppen azért, ha hosszabb ideig élnek együtt, valószínű, hogy néhány alkalommal valóban nagyjából egybe fog esni a menstruációjuk, emlékezetükben pedig nagy valószínűséggel a közösen átélt kellemetlenségek fognak megmaradni. Ennek hátterében viszont matematikai okok állnak, nem pedig feromonok vagy akár a hold fázisváltozásai.

Simpson szerint a tudomány mindeddig nem tudott szilárd bizonyítékokkal szolgálni az együttélés női ciklust befolyásoló hatását illetően. Akadnak azonban olyan tényezők, amelyekről jól tudjuk, hogy kihatással lehetnek a menstruációra. E körbe tartoznak a többi közöttfogamzásgátlóeszközök, az extrém stressz, krónikus betegségek és étkezési zavarok egyaránt. Mivel pedig a ciklus változásai egészségügyi problémát is jelezhetnek, ezért mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni, amennyiben...