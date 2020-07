A kannabiszolaj hatásai

A marihuána fogyasztása Magyarországon továbbra is tilos, az orvosi kenderolajat azonban (az EU legtöbb országához hasonlóan) itthon is be lehet szerezni. Fontos azonban tisztázni, hogy a kábító hatása miatt fogyasztott "fű" és a kannabiszolaj alapjául szolgáló orvosi kender között jelentős különbség van. Utóbbi ugyanis semmi olyan anyagok nem tartalmaz, amely pszichoaktív hatást fejtene ki a szervezetre.

Itthon is van orvosi marihuána 2017-ben első alkalommal hagyta jóvá az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet egy marihuánaalapú készítmény gyógyszerigénylését Magyarországon. Ennek hatásairól bővebben az alábbi cikkünkben írunk. Kattintson!

A kábulatért a THC egyik izomermolekulája a felelős, ezt azonban az orvosi kenderből készült termékek előállításánál szinte teljesen kivonják. A kenderben lévő másik vegyület, a kannabidiol (CBD) azonban gyógyhatásáról ismert, és valóságos csodaszerként hirdetik, ami súlyos és gyógyíthatatlan betegségek esetén is hatásos lehet. De mi igaz mindebből?

Milyen betegséget gyógyít a kannabiszolaj?

Viszonylag kisszámú kutatást végeztek eddig a kannabidiol hatásairól, és jelentősebb tudományos kutatás csak egyetlen betegség, azepilepsziakezelésében igazolta a hatását. Az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal (FDA) tanácsadói testülete néhány hónapja kezdeményezte is, hogy az orvosi kenderolajat alkalmazzák a gyermekkori epilepszia két ritkább típusának kezelésére. Habár bizonyos kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy más betegségek (Sclerosis multiplex, Parkinson-kór) kezelését is segítheti, ezeket egyértelműen még nem sikerült igazolni.

A kannabiszolaj hatásait még kevés hitelt érdemlő kutatás igazolta

Legígéretesebbnek a CBD gyulladáscsökkentő hatása kapcsán végzett vizsgálatok tűnnek, ezek az eredmények azonban nagyrészt állatkísérletekből születtek. Antipszichotikus, antidepresszáns és alvásjavító hatásait szintén csak kis esetszámú állatkísérletek igazolták. Ez persze nem jelenti, hogy ilyen hatásai nincsenek, bizonyítani azonban még nem sikerült.

A CBD bizonyos gyógyszerek hatásait is befolyásolhatja, például az epilepszia kezelése szolgáló más készítményekkel együtt szedve megemelheti a vérnyomást. Vannak arra utaló jelek is, hogy a CBD károsíthatja a májat: a készítményt szedők 2-3 százalékánál a májban termelődő egyik enzim annyira megemelkedett, hogy meg kellett szakítaniuk a kezelést. A kutatók szerint azonban további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezt a hatást igazolni tudják.

Forrás: WebMD