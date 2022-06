Rosacea: így kerülhető el a kipirosodott bőr

Egyre többen szembesülnek vele, hogy arcbőrük érzékeny, kipirosodásra hajlamos, ami ahelyett, hogy idővel javulna, egyre rosszabb lesz. Mielőtt kezelés gyanánt bármilyen otthoni bőrápolási praktikát bevetnénk, érdemes utánajárni, hogy mi állhat tüneteink hátterében.

Az érzékeny bőr ápolásának három kulcsa Sápadt, feszes, vékony, száraz a bőre? A legenyhébb környezeti hatásra, fényre, melegre, szélre is azonnal kipirosodással reagál? Ha így van, önnek fokozott gondot kell fordítania a bőrápolásra, hiszen az érzékeny bőrűek közé tartozik.

Mi az a rosecea és milyen jelei vannak?

A rosacea a lakosság körülbelül tíz százalékát érintő krónikus, gyulladásos bőrbetegség, amely az arcon, az orron, az orcákon, az áll környékén, a homlokon, esetleg a szemhéjon megjelenő diffúz bőrpírral - 2-4 milliméteres piros foltokkal - jelentkezik. A kipirosodás eleinte elmúlhat, ám idővel állandósul. Tovább ronthatják a helyzetet - és a bőrképet - az elpattanó hajszálerek, értágulatok, a begyulladt faggyúmirigyek, amelyek gennyes pattanásokat okozva súlyosabb esetben nem múló, piros, gyulladt csomókat hoznak létre az arcon. Ezek összefolyhatnak, fájdalmasan égő bőrfelszínt alkotva. A gyulladás a szemkörnyékre is átterjedhet, árpát, kötőhártya-gyulladást okozva. Legsúlyosabb esetben az arcbőr annyira megvastagszik, hogy az orr gumóssá, karfiolszerűvé válik (rhinophyma). A rosacea következtében kialakuló bőrpanaszok abban különböznek a pattanások nyomán létrejövő egyenetlen, gyulladt bőrfelszíntől, hogy nem eltömődött pórusok okozzák, az arcbőr pedig az érintett területeken száraz, nem zsíros. A kipirosodás hosszabb ideig, akár hónapokig is eltarthat, kezelés nélkül egy idő után pedig már nem is múlik el.

Kiket érinthet a kellemetlen bőrpír?

A rosacea kialakulása több tényezőre vezethető vissza, ezek között szerepel a genetika, valamilyen hormonális ok (például a változókor, vagy a petefészek betegségei), a nem megfelelő táplálkozási szokások, a stressz, és a bőrtípus is. Világos bőrűek - különösen az észak-európaiak - körében gyakoribb a rosacea. Jellemzően 20-50 év között kezdődik, és ugyan férfiaknál is megjelenhet, de nőknél gyakoribb.

Mit érdemes kerülnie annak, aki rosaceára hajlamos?

Mivel a rosacea tüneteinek súlyosságát jelentősen befolyásolják a környezeti hatások, az érintetteknek lehetőség szerint védekezniük kell ezekkel szemben. Nem kedveznek a kipirosodott bőrnek a hőmérsékleti szélsőségek: a kánikula, a hideg levegő, a szél, és a magas páratartalom. Ahogy a pollenek és a városi légszennyezés sem, ezek ellen viszont alapvetően nem sokat tehetünk - amellett persze, hogy gondosan ápoljuk bőrünket. A napsugárzás is károsíthatja a roseceára hajlamos bőrt, ezért amellett, hogy kerüljük a napon tartózkodást különösen nyáron, a legmelegebb órákban, mindig használjunk magas faktorszámú fényvédő krémet. Most már a nappali hidratáló krémek többsége fényvédőt is tartalmaz, úgyhogy csak meg kell találnunk a bőrünk számára legmegfelelőbbet.

Jó, ha tisztában vagyunk azzal is, hogy a stresszes életmód bőrünkön is nyomot hagy. A folyamatos stressz hatására felszabaduló hormonok gyulladásos folyamatokat generálnak szervezetünkben, így a bőrünkben is. Megoldás lehet a stressz tudatos kerülése - akár szakember segítségével -, a felgyülemlett napi feszültség levezetése mozgással, sporttal, relaxációval. A kiegyensúlyozottsághoz elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű pihentető alvás, a vitamindús, egészséges táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel.

A rosacea tünetei odafigyeléssel és gondos bőrápolással enyhíthetők. Fotó: Getty Images

Vannak olyan külső tényezők, amelyeket kiküszöbölve, vagy csökkentve látványosan mérsékelhetők a rosacea tünetei. Nem mindegy például, hogy milyen mosószerrel tisztítjuk ruháinkat: egyes mosószerek ugyanis irritálhatják a hiperérzékeny bőrt. Mosószer- és öblítővásárlás előtt ellenőrizzük a termék összetevőit, és ha tehetjük, válasszunk hipoallergén, illat-, színezék-, és tartósítószer-mentes, bőrgyógyászatilag tesztelt készítményt, amelyet kimondottan érzékeny bőrűeknek ajánlanak. Az sem mindegy, hogy milyen ruhát viselünk: kerüljük a különféle vegyszerekkel impregnált ruhákat, és a szintetikus ruhadarabokat, mert utóbbiak olyan vegyi anyagokat, például formaldehidet tartalmazhatnak, amelyek szintén irritációt, allergiás reakciót okozhatnak az érzékeny bőrterületeken.

A parfümök, illatosított arc- és testápolók, sőt, bizonyos sminktermékek is irritálhatják a kipirosodásra hajlamos, vagy már kipirosodott bőrt, így ezekből is szerencsés érzékeny bőrűeknek ajánlott, kímélő alternatívát keresni.

Amennyiben hajlamosak vagyunk a rosaceára, akkor is hanyagoljuk bizonyos ételek - főleg a fűszeres, csípős élelmiszerek -, a citrusfélék, valamint az alkohol és a kávé fogyasztását, ha csak nehezen tudunk lemondani róluk. Ezek ugyanis értágító hatásúak, nem kedveznek a gyulladásban lévő bőrnek. Ahogy a forró zuhany, a forró fürdő vagy a szauna sem, hiperérzékeny bőrpanaszokkal küzdőknek ezeket is ajánlott kerülniük.

Hogyan ápoljuk a rosaceás bőrt?

Amellett, hogy igyekszünk feltárni és megszüntetni a rosaceát kiváltó okokat, helyileg ható készítményeket is bevethetünk a kellemetlen panaszok ellen. Legjobb, ha hozzáértő bőrgyógyásszal konzultálva olyan termékeket építünk be napi arcápolási rutinunkba, amelyeket kimondottan a rosaceára hajlamos bőr ápolására fejlesztettek ki. Ezek ugyanis sokat segíthetnek a tünetek enyhítésében. A krémek kiválasztásakor lényeges szempont, hogy hipoallergének legyenek, ne tartalmazzanak illatanyagot, megfelelően hidratálják a kiszáradt bőrt, pótolva a vízvesztést, és javítsák annak rugalmasságát. Szerencsés, ha valamilyen gyulladáscsökkentő hatóanyaggal is ellátták őket, és legalább 25-ös faktorszámú fényvédőt tartalmaznak.