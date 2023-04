Panthenol: nagyszerű segítség a bajban

A panthenol minden élő organizmus minden egyes sejtjében természetes módon jelen lévő vitamin. Nem más, mint a B5 vitamin provitaminja, amely oxidációs folyamatok révén B5 vitaminná (azaz panthenol-savvá) alakul a bőrben.

A panthenol szuperereje

Hiába a hatékony hidratálás, erre minden második molekula képes. A panthenol szuperképessége abban rejlik, hogy a bőr természetes lipidstruktúrájához hasonló körülményeket képes utánozni. Azaz nem épül be, nem rekreálja a bőr barrier rétegét, de ideiglenesen “helyettesíti” azt és jó irányba befolyásolja az egyensúlyt - épp ezért remek választás napégés vagy egyéb égési sérülések esetén, amikor ez a védőréteg megsérül.

A panthenol tehát a sebgyógyulást is elősegíti, mivel a fibroblasztok, azaz a bőr kötőszöveti sejtjeinek a szaporodását serkenti. Ha keletkezik egy seb, legyen ez egy pattanás, a szövethiány helyét be kell foltozni, vissza kell állítani a struktúrát. Ezért pedig nem más lesz a felelős, mint ezek a bizonyos fibroblasztok, amik rendkívül aktív és sokoldalú sejtek. A panthenol pedig nem csak nekik segít, hanem a hámosodást is serkenti.

A panthenol hatása a bőrre:

Megnyugtatja és regenerálja az irritált bőrt.

Meggyorsítja az epidermális sebek gyógyulását, mint amilyen a leégés, az égési sérülések, de a rovarcsípés is.



Elősegíti a megégett, sérült bőr gyógyulását, a felhám újraképződését. Gyakorlatilag fokozza a bőr természetes regenerációját, valamint óvja, védi a még egészséges bőrt, növeli annak hidratáltságát. Továbbá olyan egyéb panaszokra van jótékony hatással, mint a bőrviszketés, a bőrirritáció, az allergiás- és a gyulladásos tünetek megelőzése. Vitalizál és növeli a bőr rugalmasságát.



Hidratálja a bőrt és lággyá teszi azt.



Mi mindenre használhatjuk a panthenolt?

bármely típusú arcbőr és haj ápolására és tisztítására

arcra, szemkörnyékre, test-, kéz- és lábápolásra szánt szerkezetjavító és hidratáló emulziók és krémek összetevőjeként



érzékeny, törékeny bőr ápolására, a gyerekek számára is



sérült bőrfelületek ápolására



viszkető, apró égésektől, csípésektől szenvedő bőr csillapítására



szőrtelenítés és borotválkozás után



segíti a napsugarak hatásának kitett bőr ápolását és regenerálódását



hajápolásra, függetlenül annak típusától vagy a fejbőr állapotától



száraz, fakó, törékeny hajra, szétváló hajvégekre; érzékeny, irritált, viszkető vagy sérült fejbőrre



