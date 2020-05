Öregségi foltok: hogyan kezeljük?

Noha a bőrben található pigment túltermelődése miatt kialakuló hiperpigmentáció teljesen hétköznapi bőrelváltozás, a foltos, egyenetlen bőrtónus sokakat zavar. Nem segít az a tudat sem, hogy ezek az elváltozások jóindulatú pigmentzavarok, nem viszketnek és nem véreznek - ha igen, azonnal orvoshoz kell velük menni -, teljesen ártalmatlanok. A főleg a kézen, arcon és dekoltázson kialakuló pigmentfoltok megjelenésének hátterében az áll, hogy a melanint termelő, a bőr bazális rétegében lévő melanociták túlzottan aktívak, helyenként túl sok festékanyagot termelnek. Ez elsősorban akkor következik be, ha a napozást hosszabb ideig túlzásba visszük.

A fő gond az, hogy a melanociták száma a kor előrehaladtával folyamatosan csökken, viszont méretük megnőhet - ennek következménye az, hogy a barna foltok adott területre koncentrálódhatnak. Ez a változás áll annak hátterében, hogy az öregségi foltoknak is nevezett bőrelváltozások jellemzően 40 éves kor fölött jelennek meg. Persze fiatalabbakon is kialakulhatnak, de erre inkább csak terhesség alatt vagyfogamzásgátlótabletta szedése idején - tehát különböző hormonváltozások miatt - van példa. Mivel a hiperpigmentációra való hajlam genetikailag is meghatározott, nagyobb eséllyel alakulnak ki ilyen elváltozások azoknál, akiknek szüleik is érintettek voltak.

Mint egy smirgli

Az öregségi foltok megjelenésének rizikóját fényvédelemmel lehet csökkenteni, ha pedig már kialakultak, lehet őket kezelni is. Ennek egyik módja az elszíneződött bőr eltávolítása, míg a másik a hiperpigmentáció szabályozása, a tünetek azzal történő enyhítése. A fizikai eltávolítás legegyszerűbb módja a kémiai hámlasztás, amihez alapvetően savas oldatot használnak, azt kenik a bőrre (ez az úgynevezett AHA-kezelés). Ennek hatására a bőr legfelső rétege felhólyagosodik és lehámlik, aminek eredményeként az alatta lévő, egyenletesen pigmentált bőr kerül felszínre.

A korral a bőrünk is változik. Fotó: Getty Images

Az eltávolítás másik módszere a lézeres terápia, illetve az IPL néven emlegetett intenzív pulzáló fényterápia. Ezek hasonló hatásúak, mint a savas hámlasztás, ám annál precízebbek: alkalmazásuk során a bőrgyógyász az elszíneződött fontokat nagy energiájú fénnyel úgymond leszedi. Tulajdonképpen az történik, hogy a pigmentálódott területeket úgy hevítik fel, hogy az elszíneződésért felelős sejtek a felhám és a környező szövetek roncsolódása nélkül menjenek tönkre. Ezt követően a szervezet - több hét alatt - maga távolítja el a pigmentszemcséket és a sejtmaradványokat a szövetekből. Az ilyen kezeléseket általában ismételni kell, a fényáram erősségét növelhetik is. A halványodás fokozatos, a folt felszívódásához akár több hónapra is szükség lehet.

Valamit valamiért?

A bőr különféle peeling kezeléssel is halványítható, ezek lényege szintén a sötétebb tónus leradírozása. Mivel az ilyen jellegű beavatkozásoknál - legyen szó AHA-kezelésről, lézerről vagy IPL-ről - a hámréteg fölső részét tényleges behatás éri, számítani kell bőrpirosságra, rövidebb-hosszabb ideig tartó gyulladásra, akár égő érzésre is. Egyéni érzékenység kérdése, hogy ezeket ki hogyan viseli: vannak, akiknél semmilyen probléma nem jelentkezik, míg mások azt érzik, nagy árat fizetnek a foltok eltüntetéséért. Az esetek többségében a beavatkozás nem annyira vészes, de hideg pakolásra azért szükség van a kezelést követő napon. Számolni kell azzal is, hogy hajlam esetén idővel a foltok kiújulhatnak.

A fizikai eltávolítás mellett van mód a hiperpigmentáció szabályozására is, ezt már többféle, helyileg alkalmazható gyógyszer és bőrápolási termék is segíti. Ezek alapvetően a melanin termelődését, a pigmentáció folyamatát lassítják - ennek egyik lehetősége a melanin képződéséért felelős enzim gátlása. Az ilyen kezelések hatására kivilágosodhatnak az öregedési foltok, homogénebb lehet a bőrszín.

Évtizedekkel ezelőtt használtak olyan bőrfehérítő hatóanyagokat is, amelyek mérgezőnek bizonyultak, ezért azokat kivonták a forgalomból. A mai készítmények az enzimet gátló hatóanyag mellett gyakran tartalmazhatnak C-vitamint, illetve az A-vitamin származékait (ilyeneket várandós nők nem használhatnak), a halványítást azok is segítik. Persze az ilyen termékek sem egyik napról a másikra fejtik ki hatásukat, mindenképpen időre van szükség ahhoz, hogy a pigmentfoltok láthatóan halványodni kezdjenek. Cserébe viszont nem irritálják a bőrt, nem okoznak gyulladást, bőrpirosságot. Az ilyen készítmények használata mellett szintén fontos a fényvédelem, nem csak a napozás során, hanem a mindennapokban is. Azt ugyanakkor tudni kell, hogy pusztán kozmetikai termékekkel csak halványítani lehet az öregségi foltokat, teljesen eltüntetni nem. Arra csak a kémiai hámlasztás és a lézerkezelés ad lehetőséget.