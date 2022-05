Igen kellemetlen jelenség a száraz bőr, hiszen amellett, hogy rossz érzést okoz, súlyos esetben viszkethet, külleme is ijesztő lehet. Emiatt kell mindent megtenni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki. Ha erre nem figyelünk, a bőr berepedezhet, tapintása durvává válhat, felszíne hámlani is kezdhet. A megelőzésre idősebb korban még jobban kell figyelni, egyszerűen azért, mert olyankor a bőr víztartalma alapból alacsonyabb, csökken a benne lévő lipidek mennyisége is, így a szárazság nagyobb eséllyel alakul ki. A rizikót az is növeli, hogy a kor előrehaladtával a faggyúmirigyek és az izzadságmirigyek is kisebbek lesznek, romlik a bőr vérellátása is. Mindezek eredményeként a bőr kevésbé lesz vízzel teli, ruganyos.

Így öregíti a bőrt a nap

Az idősödés jelei nagyjából 25 éves korunk körül mutatkoznak meg először bőrünkön: felszínén apróbb ráncok, barázdák jelennek meg, valamint egyre inkább veszít a rugalmasságából. Ezt a folyamatot nem csak belső, hanem olyan külső hatások is meggyorsítják, mint például az erős napsugárzás.

Szárító sugarak

Bár a bőr gyakrabban száraz a téli hónapokban, a nyári kánikula sem ideális neki. Az érzékenyebb bőrt már pusztán az erős nyári napsugarak is kikezdhetik, a pirulás és a napégés pedig még azoknál is okozhat száraz bőrt, akiknek erre nincs különösebb hajlamuk. A túlzásba vitt napozás ráadásul nem csak kiszárítja a bőrt, de emiatt annak lipidrétege könnyebben is sérül. Ezért tartalmaznak a fényvédők olyan hatóanyagokat is, amelyek a bőrt hidratálják, segítve megelőzni a kiszáradást.

Nyáron nem csak az erős napfény, hanem a fotoallergiás kontakt ekcéma is okozhat száraz bőrt. Ez jellemzően akkor alakul ki, ha a bőrt bizonyos anyagokkal – nem megfelelő kozmetikumokkal, borotválkozás utáni szerekkel, parfümökkel vagy olajokkal - való érintkezés után napsütés éri. Ilyenkor a „gyógymód” viszonylag egyszerű, hiszen elég a tüneteket kiváltó anyag felkutatása, majd eltávolítása és mellőzése. Persze a tüneteket helyileg is kezelni kell, hiszen ezzel lehet csökkenteni az aktuális gyulladást, vízhiányt.

Hideg vagy meleg?

Bár gondok nyáron is lehetnek, a száraz bőr fő ellensége a tél. A hideg ennél a problémánál azért komolyabb rizikótényező, mert olyankor alacsonyabb a levegő nedvességtartalma, a fűtés pedig erre rásegítve tovább csökkenti a páratartalmat - ami még az amúgy normál bőrt is megviselheti, nem hogy azt, amelyik alapból problémás. Nem használ az sem, hogy télen eleve kisebb a bőr lipidtartalma, így nagyobb lesz a bőrön keresztüli vízvesztés. Ehhez jön még az is, hogy hidegben rosszabb a bőr vérellátása, anyagcseréje. Rossz hatású a szél is, ráadásul évszaktól függetlenül, hiszen ez nyáron ugyanúgy közrejátszik abban, hogy csökken a bőr hidratáltsága. Nem tesznek jót a hosszas fürdőzések sem, aki pedig hajlamosabb a bőrszárazságra, annak még ilyen tevékenységekre sincs szüksége, ugyanis a gyakori tisztálkodás és a hosszas zuhanyzás is károsíthatja a bőr védőrétegét képező lipideket, és így száríthatja a bőrt.

Bőrünk ápolása egész évben fontos feladat. Fotó: Getty Images

Bármi provokálhat

A száraz bőrnek évszaktól függetlenül kedvez a stressz is, hatására ugyanis emelkedik a kortizol nevű, az ekcéma fellángolását is segítő stresszhormon szintje. Ennek a bőrproblémának a pontos okát nem tudjuk, de azt igen, hogy kialakulásához kell valamilyen genetikai hajlam is, arra jönnek a provokáló faktorok: akinél ez adott, az nagyobb eséllyel számíthat arra, hogy bőre kiszárad. A rizikót a stressz mellett fokozzák a szintetikus anyagból készülő ruhák, de árthatnak egyes textilöblítők, mosószerek, parfümök és kozmetikumok is. Ezek főleg a nyakon és végtagok hajlataiban okoznak panaszt, főképp ezeken a területeken lesz száraz a bőr. Ez az egyik legfőbb különbség, ami alapján az egyszerű bőrszárazság elkülönítheti az ekcémától: míg előbbi esetben főleg az orcák, az orr, az ajak és a kéz bőre lesz száraz, addig utóbbinál a panaszok jellemzően a hajlatokban, a végtagokon és a nyakon jelennek meg, az egész testfelület pedig csak súlyosabb esetben lesz érintett. Ráadásul ekcémánál nem a bőrszárazság az egyetlen tünet, hanem a viszketés és pirosodás is.

Megelőzni a bajt

A bőrszárazságot, rosszabb esetben ekcémát olyan készítményekkel lehet enyhíteni, amelyek nemcsak a tüneteket csökkentik, hanem helyreállítják a bőr természetes védőrétegét is. Ezeket érdemes már az első panaszok megjelenésekor használni, így megelőzve azt, hogy a bőrszárazság súlyosbodjon, krónikussá váljon. Vényköteles szteroidos készítményekre csak súlyosabb tüneteknél van szükség, ha az orvos úgy látja, hogy alkalmazásuk elkerülhetetlen.

Mivel a száraz bőr eleve védtelenebb, így hajlamosabb a kontaktekcémára, kiütéses panaszokra is, fontos figyelni arra, hogy állapotát tisztálkodószerekkel ne rontsuk. Ezért kell törekedni arra, hogy az ilyen készítmények semlegesek és kímélőek legyenek, ne távolítsák el a bőr természetes zsír- és faggyútartalmát. Meg kell válogatni a krémeket is, azokat kell előnyben részesíteni, amelyek a bőrt megfelelően hidratálják, lehetőleg nem tartalmaznak tartósítószert és illatanyagot. Különösen a kiszáradásra leginkább hajlamos bőrterületekre érdemes figyelni, így az arcra és a nyakra, a lábra, a kézre, a könyökre és térdre. Tisztában kell lenni azzal is, hogy azok a kézfertőtlenítők, amelyeket a járványveszély miatt gyakrabban használunk, pluszban szárítják a bőrt, így a kéz ápolására, hidratálására különösen figyelni kell.