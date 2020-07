Miért pirosodunk ki a napfénytől?

A napégés okai

A napfény két fotonja az UV-A és az UV-B sugárzás. A napégés kiváltója az UV-B, amely képes behatolni a bőr mélyebb rétegeibe, és ott akár maradandó DNS- és RNS-károsodást okozhat. Az erős napfény hatására a fotonok interakcióba lépnek a bőr sejtjeivel, és sérülés keletkezik a mélyebb rétegekben. A vérerek kitágulnak, a véráramlás megnő, a bőr kipirosodik, veszít a nedvességtartalmából, duzzadttá, feszülővé, viszketővé és fájdalmassá válik.

Bár a bőr reagálása már a napozás közben megkezdődik, de nagyjából csak egy napra rá éri el a csúcsát. A folyamat során az érintett területen az immunsejtek megkezdik a sérült sejtek gyengítését és elpusztítását - hiszen a mutációjuk veszélyt jelenthetne a szervezet számára -, majd a bőr felső rétege megkezdi a regenerációját. Az elhalt sejtektől hámlással szabadul meg a szervezet, vagy ha nagymértékű a napégés, akkor hólyagok is képződhetnek, hogy a sérült szövet mellé gyűlő vérplazma is segítse a gyógyulás folyamatát.

Miért fontos a fényvédelem? Mindenkinek szüksége van megfelelő fényvédelemre, hisz csak így óvható meg a bőr a káros napsugaraktól. Az UV sugarak hatásairól és a fényvédelem módjairól az alábbi cikkünkben írtunk!

A napégés kezelése

Napégés esetén a fő teendő a bőr hűtése és a folyadékpótlás. A különböző házi praktikákat - mint például a paradicsommal, tejföllel, mézzel vagy vajjal való kenegetés - nem javasolják, ezek sokszor csak még tovább fokozzák a problémákat és felülfertőzhetik az amúgy is érzékeny, gyulladt bőrt. Helyettük sokkal inkább ajánlott a hűvös vízzel való kíméletes zuhanyzás, valamint az erre a célra speciálisan kifejlesztett készítmények használata.

Amennyiben a napégés nagyon súlyos, kiterjedt vagy hólyagokkal teli, orvosi segítségre is lehet szükség, aki akár antibiotikumot, kórházi ellátást és infúziós folyadékpótlást is elrendelhet. Amikor már a bőr hámlani kezd, fontos a megfelelő hidratálás, amelyet különböző arc- vagy testápoló krémekkel támogathatunk attól függően, hogy hol keletkezett a napégés. A regenerálódásban segíthetnek az olyan magas antioxidáns-tartalmú táplálékok is, mint például a bogyós gyümölcsök, a narancs, a dinnye, a cékla vagy a magas kakaótartalmú csokoládé.

Fontos a megelőzés

Bőrünk nem felejt, az életünk során ért napégések összeadódnak, ezért a leégésen túl lehetnek utólagos, hosszú távú következmények is. Ilyenek a pigmentfoltok, a szeplők, a felgyorsult bőröregedés vagy akár az évekkel később jelentkező rosszindulatú bőrdaganatok. A káros napsugarakkal szemben a világos bőrűek a legveszélyeztetettebbek, akik sokszor egyáltalán nem tudnak barnulni, hanem azonnal leégnek a napon. Bár esetükben kiemelten fontos a védekezés, arra még a kreol bőrűeknek is szükségük van.

A gyerekek bőrét különösen fontos védeni a napsugaraktól. Fotó: 123rf

Kisgyerekek vagy fehér, érzékeny bőrűek számára érdemes mindig magas faktorszámú napvédő készítményeket választani (50+ faktor), amit már fél órával napozás előtt vigyünk fel a bőrre. Fokozott izzadás esetén vagy úszás, törölközés után ismételjük meg a használatát. Különösen figyelni kell nyáron 11 és 15 óra között, illetve vízpartokon, ahol a vízfelület tükröződése megsokszorozza a káros sugarak erejét. Ugyanez érvényesül nagy magasságban és a havas területeken is. Viseljünk napszemüveget, hordjunk sapkát vagy kalapot, kerüljük a közvetlen napfényt, és ne csak akkor kenjük be a bőrünket napvédő szerekkel, ha nyaralunk, hanem erős sugárzás esetén akkor is, ha például a munkahelyünkre megyünk. Akár az autóban vagy a buszon is leéghetünk.

Érzékeny bőrűek válasszanak hipoallegén, illatanyag- és parabenmentes termékeket, amik között már vannak olyan arcbőrre való - akár színezett - készítmények is, amelyek kitűnő sminkalapok lehetnek. A glicirretinsav hatóanyag-tartalmú krémek támogatják a bőr saját DNS-védő és -javító mechanizmusait, a licochalcone az erőteljes antioxidáns hatásának köszönhetően óvja a sejteket a szabadgyökök károsító hatása ellen, míg például a glicerin hidratálja és erősíti természetes védelmi funkcióját. A bőrünk típusának megfelelő készítmények nemcsak a nap káros sugarai ellen nyújtanak védelmet, hanem egyúttal ápolják és megvédik a túlzott kiszáradás vagy éppen a zsírosodás és pattanásképződés ellen is.