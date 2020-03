Lehetőségek a pikkelysömör kezelésére

Meglepő, mi mindennel ártunk bőrünknek a mindennapokban - a dohányzás csak egy hiba a sok közül. Részletek itt.

Apikkelysömör(psoriasis) egy krónikus lefolyású, nem fertőző, immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség. Világszerte igen gyakori, területenként az összlakosság 1,5-3 százalékát érinti. Kialakulásában több tényező együttesen játszik szerepet, a genetikai háttér és különböző provokáló faktorok egyszerre segítik elő a bőrbetegség kifejlődését. Ilyenek a bőrünket érő mechanikai hatások, főként a sérülések (égés, rovarcsípés, tetoválás, műtétek), a különféle gombás és bakteriális bőrfertőzések, vagy ha egyéb ok miatt a bőr begyullad (allergiás ekcéma, vírusfertőzések). Bizonyos gyógyszerek szedése is szerepet játszhat a psoriasis kialakulásában, valamint komoly betegségek is állhatnak mögötte.

A pikkelysömör kezelése során átmeneti tünetmentességet lehet elérni

Legjellemzőbb tünete a bőrön sötétvörös, hámló, bőrfelszínből kissé kiemelkedő elváltozás, más néven göbcse. Ez többnyire egy-két centiméteres kiterjedésű, sok esetben viszont tenyérnyi nagyságúvá állhat össze. Bár általában nem viszket és fájdalommal sem jár, a pikkelysömörben szenvedő betegeknek gyakran társadalmi kirekesztettséggel és előítéletekkel is szembe kell nézniük a jól látható tünetek miatt. Az ebből fakadó stressz ráadásul még tovább ronthatja állapotukat, sokan pedig inkább önkéntes "száműzetésbe" vonulnak, kerülik a közösségeket és az uszodákat, strandokat, ahol a bőrbetegséget kevésbé tudják a ruhák alá rejteni. A kezelés ezért a beteg lelki egészsége szempontjából is fontos!

Hogyan kezelhető?

Sajnos a pikkelysömör teljes gyógyítására jelenleg nincs mód, a kezelés főként a tünetekre irányul. Ezzel általában átmeneti tünetmentességet lehet elérni, a kezeléseket azonban újra meg kell ismételni. Enyhébb esetekben helyi kezelést javasol a bőrgyógyász, a plakkokon látható pikkelyeket hámlasztókkal kell (karbamidos, illetve szaliciles kenőccsel és sós fürdőkkel) eltávolítani. A plakkokra alkalmazhatóak szteroidtartalmú kenőcsök, krémek, oldatok, amelyek a gyulladást csökkentik. Kenőcs formában alkalmaznak A-vitamin analógokat is. Ha a pikkelysömör nagyobb kiterjedésű, a helyi kezelés mellett belső, gyógyszeres terápiára is szükség lehet.

A betegek egy részénél ízületi problémák is jelentkeznek, sőt az is előfordulhat, hogy az ízületifájdalommár a bőrtünetek előtt jelentkezik. Ízületi panaszok esetén jöhet szóba a citosztatikus (például methotrexat vagy cyclosporin hatóanyagú) kezelés - ezek beállítása csak kórházi körülmények között történhet. Biztató eredményekkel alkalmaznak biológiai terápiákat is. Ennek során olyan anyagokat juttatnak a szervezetbe, amelyek a fehérvérsejtek bajt okozó hírvivő molekuláit különböző módokon megkötik, inaktiválják. A célzott kezelés hatására a bőr hámsejtjei újra normálisan tudnak működni, amíg ezt az anyagot folyamatosan a szervezetbe juttatják. Ezt a kezelést olyan betegek kaphatják, akik súlyos pikkelysömörben szenvednek, a hagyományos terápiák pedig sikertelennek bizonyulnak.

A gyógyszeres kezelés mellett a tüneteket néhány egyszerű tanácsot megfogadva is enyhíthetjük. A betegeknek érdemes naponta megfürödniük, a kádban azonban nem jó negyed óránál hosszabb ideig tartózkodni, és a víz se legyen forróbb kézmelegnél! A napi fürdő segít eltávolítani a pikkelyeket és megnyugtatja bőrünket. Télen a lakás száraz levegője miatt többször is be kell kenni az érintett bőrfelületet, ilyenkor fogyasszunk több folyadékot, és a levegőt is párásítsuk. A legfontosabb pedig, hogy törekedjünk egészséges életmódra: kerüljük a betegség kialakulását és súlyosbodását elősegítő, káros szenvedélyeket (alkohol, dohányzás), táplálkozzunk egészségesen, és keressünk módot a stressz levezetésére!