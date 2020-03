10 dolog, amivel árthatunk a bőrünknek

Vannak persze olyan dolgok, amik egyértelműen rosszak, de ha nem figyelünk, akkor is árthatunk, amikor azt gondoljuk, jót teszünk bőrünknek. Íme, az a tíz "ellenség, amelyet mindenképpen célszerű kiiktatnunk!

1. Dohányzás

2. Nem megfelelő arcápolási termékek használata

3. Kevés alvás

Szokjon le a dohányzásról is, hogy szebb legyen a bőre! (Fotó: Europress)

4. Túlzott alkoholfogyasztás

5. Fényvédelem mellőzése

6. Sok napozás, szolárium

Ezt nem kell hosszasan magyaráznunk, hiszen ha láttuk már láncdohányos ismerősünk bőrét, tudjuk, miért tesz rosszat a dohányzás a bőrnek. Elvékonyodik, sokkal hamarabb válik ráncossá, és előbb megereszkedik.Alapvető fontosságú, hogy, hanem először egy jó kozmetikus vagy bőrgyógyász állapítsa meg bőrtípusunkat, ezután pedig ennek megfelelő termékeket használjunk. Mást kíván a zsíros, a száraz, a vegyes vagy az öregedő bőrtípus. Vannak hatóanyagok is, melyeket nem érdemes többféle krémben keverni, ezek például a retinoidok, az AHA (vagy glikolsav), a C-vitamin és a benzoil-peroxid.A kevés alvással több okból is ártunk egészségünknek, de az is egyértelművé válik pár átvirrasztott éjszaka után, amikor szürke és fáradt tükörkép néz vissza ránk, hogy bőrünknek sem tesz jót., illetve ha párnahuzatunkat nem cseréljük le legalább kéthetente.A túl sok görbe este arcunkon is meglátszik. A véráramba kerülő nagy mennyiségű alkohol megemeli a gyulladást jelző részecskék arányát a vérben, ami pattanások formájában bőrünkön is meglátszik., és akkor se nézzünk túl mélyen a pohár fenekére.: fontos, hogy nappali krémünk is képes legyen megvédeni bőrünket a káros UV-sugaraktól. Azaz, ha a városban töltjük a nyarat, akkor is figyeljünk, arra, hogy az SPF jelzés szerepeljen a tégelyen., ezért akármennyit áhítozunk a barnaságra (ami fokozott festékanyag-termelés, tehát lényegében bőrünk védekezése a káros sugarak ellen), ne napozzunk vagy szoláriumozzunk túl sokat. Ha mégis kifekszünk a napra, kétóránként vigyünk fel jó minőségű, széles spektrumú, legalább 30-as faktorú fényvédő terméket