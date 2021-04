Így használjuk helyesen a fényvédőt

A szakemberek szerint nem elég csak nyáron óvni a bőrünket fényvédő termékekkel, ezeket egész évben alkalmaznunk kell - akkor is, ha csak az erkélyre, vagy az ablak elé ülünk ki élvezni a melengető tavaszi napsugarakat. De hogyan használjuk ezeket a termékeket, hogy a lehető legteljesebb védelmet nyújtsák bőrünknek, és megelőzzük a ráncok, a szarkalábak, a hiperpigmentáció vagy akár a bőrrák kialakulását?

A fényvédőt mindig az arckrém után vigyük fel a bőrünkre. Fotó: Getty Images

Az alapozót csak ekkor kenjük fel

A metro.co.uk-nak nyilatkozó bőrápolási szakember szerint a fényvédőt mindig az arckrém után vigyük fel a bőrünkre, így gondoskodhatunk a megfelelő hidratáláson túl arcbőrünk védelméről is. Ha alapozót is szeretnénk használni, várjuk meg, míg ezek a termékek rendesen beszívódnak, és csak ezt követően vigyük fel azt.

Egy másik szakértő pedig óvatosságra int mindenkit azokkal a hidratáló krémekkel kapcsolatban, amelyeknek a csomagolásán az olvasható, hogy fényvédőt is tartalmaznak. Ezekkel kapcsolatban ugyanis könnyen az érzése támadhat bárkinek, hogy egész nap védenek a napsugarak káros hatásai ellen. Holott ez így nem igaz: a fényvédelem akkor hatékony, ha bizonyos időközönként újrakenjük a bőrünket. Akik alapozót is használnak, azoknak is van megoldás a fényvédőjük felfrissítésére: manapság már számos olyan púder és spray kapható, amelyekkel gyorsan és egyszerűen vihetünk fel egy újabb napvédő réteget az arcbőrünkre anélkül, hogy a tökéletes sminket tönkretennénk.

Mit ne használjunk?

A reggeli arcápolási rutin során javasolt elkerülni a retinolt, AHA- és BHA-savakat tartalmazó készítményeket. Ezek ugyanis érzékenyebbé tehetik a bőrt a napfényre és az UV-sugárzásra, így növelhetik a napégés vagy az irritáció kockázatát. Az ilyen összetevőket is tartalmazó kozmetikumokat ajánlott inkább este használni, vagy azokon a napokon, amikor biztosan nem éri napfény a bőrt.