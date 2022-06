Hasznos tanácsok az egészséges arcbőrért

Külső takarónk a nap minden percében fáradhatatlanul óv minket a külső behatásoktól, legyen szó időjárási viszontagságokról, vegyi anyagokról, kisebb sérülésekről vagy éppen a levegőben terjedő szennyeződésekről, kórokozókról. Azaz nem csupán esztétikai okokból fontos, hogy megadjuk a bőrnek azt a törődést, ami jár neki. Ha nem fordítunk kellő figyelmet a külső és belső ápolására, bőrünk veszít védelmi funkciójából, meggyengül, és sérülékenyebbé, illetve a különféle fertőzések iránt fogékonyabbá válik. Ráadásul a kialakuló sebek gyógyulása is lassabb lesz, ezáltal nő az elfertőződés veszélye, ami komoly egészségügyi kockázatokat rejthet magában. Mindezt elkerülhetjük, ha megfogadjuk az alábbi tanácsokat.

Nem csak esztétikai okokból fontos megadni a bőrnek azt a törődést, ami jár neki. Fotó: Getty Images

Étkezzünk bőrbarát módon

A szépség belülről fakad – ugye, ismerős a mondás? Nem véletlenül emlegetik olyan gyakran, hiszen a bőrünk állapota egyértelműen árulkodik arról, mennyire egészségesen táplálkozunk. Ha kiegyensúlyozottan étkezünk, az arcbőr tovább megőrzi egészséges ragyogását, sőt akár az apró ráncok megjelenését is kitolhatjuk pár évvel. A sovány fehérjék (szárnyas húsok, halak, tojás, zsírszegény tejtermékek) a kollagén építőkövei, segítenek megőrizni a feszes, sima, rugalmas bőrt, míg a tengeri halfélékben és olajos magvakban található omega-3 zsírsavak az egész szervezetben csökkentik a gyulladásokat. Ami biztosan nem hiányozhat a tányérunkról, az a rengeteg friss zöldség és gyümölcs, amelyek gazdag antioxidáns-forrásokként ellensúlyozzák a szabadgyökök öregítő és sejtkárosító hatásait. Részesítsük előnyben a magas C-vitamin-tartalmú paprikát, citrusféléket, gránátalmát, áfonyát, paradicsomot, melyek nemcsak a ráncok, de a bőrszárazság megelőzését is segítik. A sárga, narancssárga és piros termények színét adó karotinoid vegyületek szintén erőteljes antioxidánsok, emellett a béta-karotin a kollagén termelődését is képes fokozni. A bőséges folyadékfogyasztásról sem feledkezhetünk meg, hiszen ha szomjazunk, akkor a bőrünk is fakó, száraz és ráncosodásra hajlamos lesz, hiába kenegetjük a legdrágább krémekkel. A belső hidratálás a kulcsa a feszes és rugalmas arcbőrnek, ezért ügyeljünk rá, hogy mindennap elegendő mennyiségű tiszta vizet igyunk.

Bőrünk és általános egészségünk érdekében is jobban tesszük, ha lemondunk a finomított cukorról, ami beavatkozik a bőr feszességét adó kollagén és elasztin termelődésébe, ezáltal felgyorsítja a bőröregedést. A telített zsírsavak (különösen a transzzsírsavak) sem bőrünk jó barátai, hiszen elősegítik a gyulladások kialakulását, és a sóval is jobb csínján bánni, mert vízvisszatartó hatása miatt arcunk felpüffedhet, ha a kelleténél többet fogyasztjuk. A visszatérő bőrproblémák esetében érdemes megvizsgálni, hogy összefüggésbe hozhatók-e bizonyos típusú ételek fogyasztásával. Ebben egy részletes táplálkozási napló lehet a segítségünkre: jegyezzünk fel minden falatot, amit ettünk, és azt is, hogy melyik napon milyen állapotban volt a bőrünk, így hamar fény derülhet a probléma forrására. A rosacea például bizonyítottan rosszabbodhat, ha túl sok csípős, fűszeres ételt eszünk vagy alkoholt iszunk, míg a tejtermékek jellemzően az aknés tüneteket és a bőrgyulladást fokozzák.

Vezessük le a feszültséget

A tartós stressz nemcsak az idegeinket, hanem az egész szervezetünket megviseli. Hatására aktiválódik a hormonrendszer és csökken az immunrendszer hatékonysága, ami előbb-utóbb a bőrünkön is visszaköszön. A bőrviszketés és a kipirosodás ezek közül a legenyhébb tünetek, de a szakemberek megfigyelései szerint a pattanások és egyéb bőrproblémák (például az ekcéma, a pikkelysömör, a csalánkiütés vagy a herpesz) is gyakrabban jelentkeznek a feszült időszakokban. Sőt, a Stanford Egyetem Orvostudományi Karának kutatása bebizonyította, hogy a krónikus stressz hatására az aknés tünetek is érezhetően rosszabbodhatnak. A bőrgyógyászatnak ma már egy külön ága foglalkozik a pszichés eredetű bőrtünetek kezelésével – ez a pszichodermatológia, ami a lelki problémák miatt újra és újra kialakuló bőrbetegségek kezelését támogatja.

A stressz sajnos ma már szinte elkerülhetetlen, a munka és a magánélet is jócskán tartogat olyan helyzeteket, amik szorongással tölthetnek el bennünket. Nagyon fontos tehát, hogy megtaláljuk azt a módszert, amelynek segítségével levezethetjük a felgyülemlett feszültséget. A sport bőrünk szempontjából is jó választás, hiszen remekül serkenti a vérkeringést, ezáltal a szövetek vér- és tápanyagellátását is fokozza, ráadásul az izzadás segíti a pórusok megtisztulását is. Emellett a különféle relaxációs technikákkal is érdemes megpróbálkozni, és ha úgy érezzük, túl nagy rajtunk a nyomás, ne szégyelljük mentálhigiénés szakember segítségét kérni.

Állítsunk össze személyre szabott bőrápolási rutint

Mindenképpen jó kezdet, ha belülről biztosítunk minden szükséges tápanyagot a bőrünknek, ám emellett nem feledkezhetünk meg a külső ápolásról sem – és ez bizony nem merül ki abban, hogy reggel és este tiszta vízzel megmossuk az arcunkat. Ahhoz, hogy az arcbőrnek azt a gondoskodást nyújtsuk, amelyre valóban szüksége van, először is muszáj pontosan felmérni azt, hogy melyik bőrtípusba tartozunk. Alapvetően négy nagy bőrtípust különböztetünk meg: a normál, a száraz, a zsíros és a kombinált típust, emellett érdemes figyelembe venni a bőr állapotát is, hiszen az érzékeny és az érett bőr is speciális törődést igényel, nem beszélve a komolyabb bőrproblémákról, mint amilyen az ekcéma, az atópiás dermatitisz vagy a pikkelysömör. A bőrtípusunk meghatározásában segítségünkre lehetnek az online is elérhető kérdőívek, de ha nagyon elbizonytalanodnánk, kozmetikus vagy bőrgyógyász szakember véleményét is kikérhetjük – utóbbi különösen akkor ajánlott, ha a már említett bőrproblémák valamelyikével küzdünk.

A bőrápolási rutin tekintetében igen széles a skála a minimalista vonaltól egészen a koreai tízlépéses arcápolási szeánszig, így leginkább arra érdemes hagyatkozni, mi az, amire időt tudunk szakítani, kényelmesen bele tudjuk illeszteni a napirendünkbe és úgy érezzük, jót teszünk vele a bőrünknek. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a négy alaplépést ne hagyjuk ki, ezek a tisztítás, a tonizálás, az ápolás és a védelem.

Tisztítás: fontos, hogy a nap elején és végén is eltávolítsuk a bőrünkön felhalmozódott szennyeződéseket, elhalt hámsejteket, izzadságot, faggyút és sminket. Ezzel a lépéssel egyúttal előkészítjük a bőrt a kozmetikumok befogadására.

Tonizálás: felfrissíti a bőrt és helyreállítja annak természetes pH-értékét. Arcunk és testünk nagy részén a bőr optimális pH-értéke 4,7-5,75 között helyezkedik el, azaz enyhén savas (a skála közepén a semleges érték a 7-es, ez jellemző a tiszta vízre is).

Ápolás: egyéni igényeinktől függ, hogy milyen típusú termékekkel szeretnénk ápolni és feltölteni a bőrünket. Ezt a lépést akár át is ugorhatjuk, ám ha szeretnénk minél tovább megőrizni a puha, feszes, rugalmas és ragyogó arcbőrt, érdemes nappal és este is felvinni a bőrtípusunknak megfelelő krémet, szérumot, maszkot. Ne feledkezzünk meg az érzékeny szemkörnyék ápolásáról sem.

Védelem: arcbőrünk naponta akár több órán át is ki van téve a napsugárzás károsító hatásainak, ezért elengedhetetlen, hogy védjük az UV-sugaraktól. A fényvédő termékek használta tehát a reggeli rutin utolsó lépése – ennek fontosságát az alábbiakban részletesebben is kifejtjük.

Fényvédelem nélkül sehova

A genetikai örökségünk mellett elsősorban a napsugárzás tehető felelőssé a korai bőröregedését. A napsugarak nemcsak nyáron, hanem egész évben UV-B-sugarakkal bombázzák a bőrünket, és sajnos a borongósabb napokon vagy az árnyékban, fedett helyen sem vagyunk teljesen biztonságban, mert az UV-A-sugárzás a felhőkön és az ablaküvegen is képes áthatolni, és a bőrünket károsítani. A Napból érkező ultraibolya-sugárzás ugyanis a bőr felső rétegét elérve szó szerint sejtkárosodást okoz, felgyorsítja a bőr öregedési folyamatait, csúnya pigmentfoltok kialakulásához vezet, ráadásul ha túl sok időt töltünk a napon védtelenül, az oxidatív stressz és a bőrben képződő szabad gyökök hatására a sejtek örökítőanyaga is károsodhat, ami fokozza a bőrrák kialakulásának kockázatát. Vagyis elengedhetetlen, hogy télen-nyáron a megfelelő faktorszámú fényvédővel vértezzük fel bőrünket az ártó napsugarak ellen. Bár kényelmes megoldásnak tűnhet, ha ehhez egy fényvédővel gazdagított nappali arckrémet vagy alapozót választunk, ez önmagában sajnos nem nyújt elegendő védelmet, hiszen nem tudunk belőle akkora mennyiséget felvinni, amennyire a bőrünknek szüksége lenne. Épp ezért a legjobb, ha az arcápolási rutinunk utolsó lépéseként iktatjuk be a fényvédő krém, gél vagy spray használatát, és ha szeretnénk, erre kerülhet fel a smink. A fényvédőből az arcunk mellett kerüljön a többi olyan testfelületünkre is, amelyek kilátszódnak a ruházatunk alól: kenjük be alaposan a füleket, a nyakat, a tarkót, a dekoltázst, a kézfejeket/karokat, és nyáron a lábakat/lábfejeket is.