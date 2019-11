Így kell ápolni az érzékeny bőrt

Az érzékeny bőrre a finom textúra, a simaság, az apróbb pórusok jellemzőek. A fő problémát az okozza, hogy túlságosan gyorsan és erőteljesen reagál a külső, illetve a belső hatásokra: a melegre, a hidegre, a fűszeres ételekre, az alkoholra, bizonyos kozmetikai, kémiai anyagokra, a kemény vagy vegyi anyagokkal teli vízre vagy a stresszre. Ezeknek lehetnek csupán érezhető hatásai, mint amilyen a viszketés, húzódás vagy égés, de látható következményei is: a bőr kipirosodhat, kiütések jelenhetnek meg rajta, könnyen hámlóan szárazzá válhat.



Mielőtt egy-egy új terméket elkezdenénk használni, alaposan olvassuk el az összetevők listáját, és végezzünk bőrpróbát egy nem látható helyen (például a fül mögött vagy a könyökhajlatban). Szerencsére ma már nagyon sok olyan kozmetikumot lehet kapni, melyeket kifejezetten érzékeny bőrűeknek szánnak.

Védje a bőrét!

Érdekesség Bár az érzékeny bőr a legtöbbször szárazságra hajlamos, gyakran mégis pattanások jelennek meg rajta. Ez nem a fokozott faggyútermelés miatt van: az elhalt hámsejtek felgyülemlése okozza. A pattanásokat azonban könnyen össze lehet téveszteni a csomós, de nem gyulladt, piros bőrelváltozással, a rosaceával.

Az érzékeny bőr a leggyakrabban száraz vagy kiszáradásra hajlamos, így nemcsak azt kell megakadályozni, hogy kipirosodjon vagy viszketni kezdjen, de azt is, hogy kiszáradjon. Az érzékenység és a bőr lipidtartalmának csökkenése azért is függ össze, mert éppen a faggyú az, mely bizonyos "védőréteget" képez az arcbőrön. Éppen ezért, az érzékeny bőrűeknek olyan termékekre van szüksége, melyekanélkül, hogy irritálnák azt. Az érzékeny bőr a napsugárzás káros hatásainak is jobban ki van téve, így a fényvédelemre is fokozott figyelmet kell fordítani.A bőr szárazsága, a külső, káros hatásokra való fogékonyság és a fokozott érzékenység miatt ez a bőrtípus. A ráncok hamar megjelennek, könnyen elmélyülnek, így ezek megelőzését korán meg kell kezdeni. Különösen a szem és a száj környéki területekre kell ügyelni, itt a legvékonyabb, a legszárazabb a bőr.