Atópiás dermatitisz gyerekeknél: hasznos tanácsok szülőknek

Csecsemőknél azatópiás dermatitiszleggyakrabban az arcon, a fejbőrön és a testen - elsősorban a könyökön és a térden - jelenik meg, míg nagyobb gyermekeknél általában a könyök- és térdhajlat mellett a nyak, a csukló, a láb vagy a farpofák közötti hajlat az érintett terület. A bőrbetegségnek általában két, egymással váltakozó fázisa van: az inaktív szakaszban a bőr nagyon száraz, érzékeny, pikkelyesen hámlik, az aktív fázisra viszont a fájdalmas bőrgyulladások a jellemzőek. A betegség már önmagában is kellemetlen, azonban, ha a viszketés során a bőr felülfertőződik, szövődményként különböző gyulladások is kialakulhatnak.

Atópiás dermatitisz: 5 dolog, ami segít, és 5, ami árt Az atópiás dermatitiszt tartják a leggyakoribb gyulladásos bőrbetegségnek, ami világszerte a gyermekek és serdülők kb. 20 százalékát érinti. Mivel a kór jelentősen ronthatja a páciens életminőségét, fontos, hogy az érintettek tudják, mi könnyítheti meg a mindennapjaikat, és mi az, ami megnehezítheti: cikkünkben a többi között ennek tisztázásával is foglalkozunk. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Figyeljünk az étkezésre és a gyermek környezetére

Az atópiás dermatitisz tüneteit bizonyos ételek, italok, anyagok és textíliák is kiválthatják vagy felerősíthetik. A gyapjút és a műszálas textil ruhákat, ágyneműket érdemes elkerülni, mert kidörzsölhetik a bőrt és fokozhatják az izzadást. Mivel egyes mosószerek, öblítők hatására is intenzívebbé válhatnak a tünetek, ezek kiválasztására nagy figyelmet kell fordítani. Amennyiben a gyermeknél orvos által igazolt ételallergia, -érzékenység, vagy -intolerancia is fennáll, a megfelelő diéta betartása a bőrtünetek szempontjából szintén kiemelten fontos.

Figyeljünk a gyermek környezetére is: óvjuk a passzív dohányzástól, a szobáját pedig igyekezzünk megfelelően hűvösen tartani, valamint törekedjünk az alacsony páratartalomra. Mivel a stressz és az alváshiány szintén súlyosbíthatják a tüneteket, ezért tegyünk meg mindent a nyugodt, pihentetőalvásérdekében. Vágjuk a körmét rövidre, vagy húzzunk a kezére éjszakára vékony cérnakesztyűt, így megóvhatjuk attól, hogy álmában kivakarja a bőrét. Bevált praktikának számít az is, ha a gyermeknek kap egy olyan babát, akit saját bőre helyett vakargathat.

Mosakodáshoz használjunk olajtusfürdőt

Annak érdekében, hogy meghosszabbítsuk a gyulladás nélküli fázist, és elkerüljük a gyakori fellángolásokat, kulcsfontosságú a megfelelő bőrápoló termékek napi használata. A különböző fürdőolajok, hidratáló készítmények, testápolók, kenőcsök és arckrémek mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermek bőre jól hidratált, rugalmas és az irritációktól védett legyen. Különösképpen akkor, ha az atópiás dermatitisz az arcon jelenik meg: ebben az esetben a bőrt legalább naponta kétszer be kell kenni a megfelelően kiválasztott hidratáló arckrémmel.

Csecsemőknél az atópiás dermatitisz leggyakrabban az arcon, a fejbőrön és a testen jelenik meg. Fotó: Getty Images

A mosakodáshoz használjunk olyan kíméletes, tartósítószer-, illat-, és színezőanyagmentes olajtusfürdőt, amely a fürdővízbe keverve akár már csecsemőkorban is alkalmazható. Így már a tisztálkodás közben megóvhatjuk az atópiás bőrt a kiszáradástól, és enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket a fellángolások időszakában is. Figyeljünk arra, hogy a gyermek fürdővize meleg legyen, de ne forró, a törölközésnél pedig dörzsölés helyett csak finoman itassuk le a bőréről a nedvességet, majd rögtön utána kenjük be különböző hidratáló készítményekkel.

Fontos a folyamatos hidratálás

Az atópiás ekciámás bőr ápolására alkalmasak például azok kozmetikumok, amelyek ligetszépe mag olajból, vagy szőlőmagolajból származó omega-6 zsírsavakat tartalmaznak, hiszen ezek hatékonyan nyugtatják, táplálják a száraz bőrt, és segítenek helyreállítani természetes védelmi funkcióját. Az édesgyökérből kivont licochalcone olyan természetes gyulladásgátló és antioxidáns, amely hatékonyan csökkenti a kivörösödést, enyhíti a gyulladást, ezért gyakran megtalálható az atópiás dermatitiszre hajlamos bőr ápolására javasolt termékekben.

A könnyed, de tápláló olaj-víz keverékekből álló balzsamok, a keramidokkal és shea vajjal dúsított termékek használatával a gyermekek bőrének állapota észrevehetően javulhat, akár a gyulladt fázisban is. A fellángolások időszakában, a hidratálószerek használatát ajánlott kiegészíteni aktív bőrápoló kezeléssel, például helyi hatású krémek és viszketéscsökkentő spray-k alkalmazásával. A bőrgyógyászok által felírt termékek mellett elérhetőek olyan vény nélkül kapható, S.O.S. hatású készítmények is, amelyek jelentősen, de kíméletesen - kortizonmentesen - csillapíthatják a kellemetlen tüneteket, és segítenek megtörni a viszketéssel járó akut bőrgyulladásos ciklus ördögi körét.