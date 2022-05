Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: egy nap alatt újjászülettünk

A távolság senkit se ijesszen el, hiszen a közel kétórás utazási idő a dunántúli tájon, a még ma is kissé futurisztikus látványvilágú szélerőművek között gyorsan elrepül. A városba érkezve néhány kanyar után könnyedén megtalálható a 2002-ben épült gyógyfürdő, valamint a hozzá tartozó szállodakomplexum.

Ám még mielőtt átadnánk magunkat a medencék csábításának, érdemes felfedezni a várost is. Nem messze található a Nádasdy-vár, amelynek mennyezeti csataképsorozata a hazai barokk művészet kiemelkedő alkotása, de közvetlenül a vár szomszédságában terül el a kalandos történetű, egykor kertészetként funkcionáló arborétum, amely Magyarország egyik legrégebbi növénygyűjteményét tudhatja magáénak. Az aktív kikapcsolódást kedvelők a fürdő szomszédságában kalandparkot is találnak, amely élményteli szórakozást nyújt a család minden tagjának, vagy egy csapatépítő programnak is kiváló helyszíne lehet, de akár ásványmúzeumban is barangolhatunk.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben minden korosztály élményekre lelhet. Fotó: Fülöp Máté

A gyógyfürdő széles bejáratánál már jól feltérképezhető, hol lehet belépőhöz és hasznos információkhoz jutni. Innen már ráláthatunk a fedett részben elhelyezkedő gyógyvizes medencékre, de itt található a kihagyhatatlan, számtalan terméket kínáló shop – ahol kiemelt helyet kapnak a sárvári termékek – is. Ilyen például a már említett sárvári termál kristály modernizált változata, a fürdősó, vagy a ma legnépszerűbb termék, a gyógyvizes mesterbalzsam, amely 20 százalékban tartalmaz sárvári gyógyvizet. Számos hatóanyaga lehet gyógyír izom- és ízületi problémákra és gyulladásra, legyen szó fiatalokról, idősebbekről, vagy éppenséggel sportolókról. A termékek jelentős része termálvíz hozzáadásával készül, de helyi termelők különböző portékái is kaphatók.

Sárváron kétféle gyógyvíz található: a 2000 méter mélyről érkező, magas sótartalmú, 83 Celsius-fokos és az 1200 méterről feltörő 43 Celsius-fokos víz. Ezzel a kiváló minőségű gyógyvízzel töltik fel a négy gyógymedencét is:

félig fedett élménymedence (32-34 °C)

belső gyógymedence (35-37 °C)



belső gyógyvizes élménymedence (36-38 °C)



félig fedett gyógyvizes medence (34-36 °C).



A sárvári gyógyvíz főbb alkotóelemei számos nyomelem mellett a jód, nátrium-klorid, hidrogén-karbonát, de tartalmaz brómot és fluort is, elsősorban reumatikus panaszokra, izületi problémákra javasolt, a vízből kinyert, termálkristályból készített fürdősó pedig nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedéseknél lehet hatékony. A 43 fokos gyógyvíz leginkább mozgásszervi problémák megléténél javasolt. Rehabilitációs és neurológiai, nőgyógyászati problémák kezelésére, reumatikus panaszokra, izom- és ízületi fájdalomra ajánlott, azonban kerülendő a szív- és érrendszeri panaszokkal küzdőknél, illetve 14 éven aluliaknál is.

A fürdő területén hétköznapokon reumatológus orvos is rendel, így a gyógyulni vágyók szakértőtől kaphatnak személyre szabott csomagokat. A különböző kezelések társadalombiztositás keretein belül is igénybe vehetők szakorvosi beutalóval, személyesen, vagy akár online időpontfoglalással.

Nem kell csüggedniük azoknak sem, akik esetleg nem használhatják a gyógyvizes részleget, hiszen található itt fedett belső medence is, ahol óránként akár ingyenes sportanimációs vízi programokon is részt lehet venni, és ahol kipróbálható a vízi gimnasztika, vagy az aquabike.

A kint található, félig fedett medencét egész évben élvezhetjük, ami különböző élményelemekkel – vízbuzgár, vállmasszírozó, sodrófolyosó – teszi tökéletessé a kültéri kikapcsolódást. Természetesen arra is gondoltak, hogy a családosok se maradjanak program nélkül. Egy belső folyosóval összekötve el lehet jutni abba a fürdőszárnyba, ahol az egészen kicsi gyerekektől a kamaszokig mindenki megtalálja a magának való medencéjét. Van itt minden, amire szükség lehet, hullámfürdő, játékos pancsoló, és persze az általunk is kihagyhatatlan vízi csúszdák sem hiányoznak. Ha pedig csak úszni van kedvünk, a 25 méteres úszómedencében ezt is megtehetjük.

Ha már kellően ellazultunk a gyógy- és élménymedencéktől, semmiképp se hagyjuk ki a fürdő relaxációs wellnessrészlegét; ottjártunkkor egy fantasztikus gyógymasszázson vettünk részt. "Mind a fizikai, mind szellemi, ülőmunkát végzőknek ajánlott a masszázs kéthetente, de havonta biztosan" – jött a gyors válasz a kérdésünkre. Egy jó masszázs felszabadítja a letapadt izomzatot, segíti a vérkeringés helyreállását. Ám mielőtt masszázságyra feküdnénk, érdemes tisztában lenni egészségi állapotunkkal, ugyanis magas vérnyomással, visszérre való hajlammal nem ajánlott az értő kezek alá feküdni.

Nemcsak a testnek szükséges regenerálódnia, hanem lelki, szellemi kikapcsolódásunkról is érdemes gondoskodni. Ezt akár a fürdőhöz tartozó hatalmas parkban, egy jó könyv társaságában is megtehetnénk, de ha pár ajtóval arrébb kopogtatunk, különleges élményekben lehet részünk. A negyvenperces hangterápián egészségügyi állapottól függetlenül bárki részt vehet, ezalatt a hangtálazással, vagy akár hangágyon, nyugalomban eltöltött idő alatt rendezhetjük újra belső rezgéseinket.

Egy nap után végül kellemesen feltöltődve indultunk hazafelé. Hosszabb, többnapos kikapcsolódásra is tökéletes választás lehet a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, amelynek területén található a négycsillagos VitalMed Hotel Sárvár. Itt megszállva korlátlanul és megszakítás nélkül élvezhetjük a fürdőzés minden örömét. Számos szolgáltatás vár még kipróbálásra, a május végén nyíló szabadtéri részleg pedig egészen biztosan sokak kedvence lesz a gyors és hosszú csúszdákkal, a napfényben fürdőzéssel, vagy akár csak a kényeztető pihenéssel, környékbeli barangolásokkal.

A tesztet a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő támogatta.