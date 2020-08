Kirepedezett sarkak: így ápoljuk otthon

A kirepedezett sarok egyáltalán nem kellemes látvány, különösen nyáron, nyitott cipőben, szandálban lehet zavaró, emellett akár fertőzésekhez is vezethet. Szerencsére nem kell mindig pedikűröshöz menni, otthon is sokat tehetünk a sarok épségének-szépségének visszaállításáért.

Természetesen, mielőtt elkezdjük a berepedezett sarok otthoni kezelését, érdemes néhány tényezőt mérlegelni. Amennyiben valamilyen bőrbetegségünk van, esetleg diabétesszel küzdünk, vagy a repedezés olyan mértékű, hogy vérzés, váladékozás, kisebesedés és fájdalom is kíséri, ne kísérletezzünk otthon, hanem forduljunk szakemberhez!

a megfelelő hidratálás hiánya miatt alakul ki, de a megjelenésében emellett szerepet játszik például a túlsúly, a túlságosan szárító hatású kozmetikumok, a hosszú ideig való állás, a hideg vagy nagyon párás időjárás, valamit az, ha nem megfelelő cipőt viselünk.



A sarok ápolásában az első lépés a nagyon száraz elhalt hámsejtek eltávolítása, radírozással vagy dörzsöléssel. A ledörzsölés előtt érdemes beáztatni a lábat, mert ez fellazítja a bőrt és megkönnyíti az elhalt hámsejtek leradírozását. A legegyszerűbb lábfürdő langyos, szappanos vízből készül, de tehetünk a vízbe sót (ez méregtelenít), gyógynövényeket is.



A sarok radírozásához érdemes habkövet használni. Radírozás után óvatosan szárítgassuk meg a lábat, kenjük be nagyobb mennyiségű krémmel, húzzunk zoknit és így feküdjünk le aludni. Krém helyett alkalmazhatunk olívaolajat vagy kókuszolajat is - ez utóbbinak gyógyító, fertőzések és gombásodás elleni hatásai is vannak!



Kellemes illatú és nagyszerűen hidratáló pakolást készíthetünk glicerin és citromlé keverékéből. Azonos arányban keverjünk össze glicerint (bioboltokban vagy az interneten beszerezhető) és friss citromlevet, tehetünk hozzá némi rózsavizet is. Kenjük fel a lábra, majd húsz perc hatóidő után alaposan mossuk le vízzel. A glicerines lábápoló kúrát egy-két hétig folytassuk.

Lábáztatással is tehetünk az egészséges megjelenésért

Az Epsom-só vagy keserűsó (magnézium szulfát) szintén nagyszerű lehet a láb áztatásához, többek között azért, mert javítja a keringést, gyorsítja a bőr gyógyulási folyamatait és méregtelenít is egyben. Tegyünk egy csésze keserűsót 5 liter langyos vízhez, majd áztassuk ebbe a lábunkat 10 percig. Óvatosan dörzsöljük át a lábat habkővel, majd újra tegyük vissza a keserűsós vízbe újabb tíz percre. Alaposan öblítsük le, szárítgassuk meg a lábat, majd kenjük be krémmel.



Az ecet nagyon sokoldalúan használható az otthonunkban, és a lábápolásban is alkalmazhatjuk, savasságának köszönhetően ugyanis kémiai peelingként is nagyszerű. Az ecetes-vizes lábáztatás segít felpuhítani a megkeményedett bőrt, így annak eltávolítása is könnyebb lesz. Egy csésze ecetet vagy almaecetet keverjünk el két csésze langyos vízben, áztassuk benne a lábat 10-15 percig, majd dörzsöljük át habkővel. Öblítsük le, szárítgassuk meg a bőrt, majd alaposan krémezzük be.