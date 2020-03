A narancshéj remek bőrápoló!

Mindent a narancsról Amikor télen a hazai gyümölcsök vitamintartalma a tárolás folyamán lassan csökken, a citrusfélék - a citrom és narancs - még dúskálnak a vitaminokban. Hiba volna azonban megfeledkezni a sárgás, narancsos gömbökben rejlő többi áldásos összetevőről. Ismerje meg mindet!

Ha a mézet kihagyjuk, akkor, mely nagyszerűen eltávolítja az elhalt hámsejteket, megtisztítja a pórusokat, megakadályozza a mitesszerek kialakulását. Kenjük fel a keveréket az arcunkra, hagyjuk 15-20 perc alatt megszáradni, majd nedves kézzel, óvatos, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük le az arcot. Ezután kézmeleg vízzel öblítsük is le a bőrünket.A narancshéjban található egyik vegyület, a d-limonén , különösen akkor, ha azokat a dohányzás okozza. A narancshéjjal (a fehér, belső felével) egyszerűen dörzsöljük át a fogainkat, legalább 2 percen keresztül. Utána alaposan öblítsük ki a szánkat. Naponta többször is ismételhetjük!A narancshéjban rengeteg rost található, mely segíti a bélrendszer működését, sőt, ezért akár el is rágcsálhatjuk. A narancshéj egyéb vegyületei pedig megakadályozzák a puffadást, a gyomorégést , a teltségérzetet és a túlzott gázképződést is. Étkezésünk után igyunk egy-egy csésze narancshéjból készült teát. Ennek elkészítése rendkívül egyszerű: a megtisztított, kisebb darabokra tépett és néhány napig száradni hagyott narancshéjat forrázzuk le vízzel, majd lefedve hagyjuk állni tíz percig. narancs kellemes, jellegzetes, citrusos aromáját természetes(a narancs illata ráadásul felvidít és segíti a koncentrálást is). A narancshéjat, egy evőkanál citromlevet, néhány rúd fahéjat és pár szem egész szegfűszeget tegyünk egy kis edénybe, öntsük fel fél liter vízzel, majd forraljuk össze. Hagyjuk tíz percig gyöngyözni, majd hűtsük le és töltsük spricnis üvegbe. Használat előtt alaposan rázzuk fel, és szórjuk körbe vele azt a szobát, melynek levegőjét szeretnénk felfrissíteni.