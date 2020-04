Így hat egészségünkre az energizáló ginzeng

A Távol-Keleten már évszázadok óta ismeretes a ginzeng. Miért érdemes nekünk is kipróbálni ezt a gyógynövényt?

A leghatékonyabb egészségmegőrző

A ginzeng gyökér a távol-keleti országokban komoly tiszteletnek örvend, a leghatékonyabb egészségmegőrző növényként tartják számon. Európába a XVIII. században jutott el, azonban komoly összegeket kellett letennie annak, aki használni akarta a gyógynövényt, ugyanis ára az aranyéval vetekedett.

A húsos gyökerű növény az árnyékos helyeket kedveli, napos, meleg helyeken nem terem. Maga a növény 6-7 éves korára éri el azt az állapotot, amikor már érdemes begyűjteni, hatóanyagait a gyökérből nyerik ki, melyet porrá őrölnek.

Miért értékes a ginzeng?

A növény értékes hatóanyagokat tartalmaz, melyek a következők: szaponinok, olajok, fitoszterol, szénhidrát, aminosav és peptidek. Számos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz, úgy, mint, A-, E-, B1-, B2-, B6-, B12- és C-vitamin, folsav, mangán és cink.

Mire használható?

A hagyományos kínai orvoslásban energizáló hatása miatt alkalmazzák elsősorban, azonban potencianövelőként is ismeretes. Hat a hormonháztartásra és a vérkeringésre is, így növeli a szexuális vágyat is. Élénkítő szerepe a koffeinével vetekszik, de nem olyan hirtelen következik be a hatás, inkább fokozatosan érezzük azt. Fokozatos alkalmazásával érhetjük el a kívánt állapotot, azonban ez a kúra soha ne tartson 10 hétnél tovább, mert ezt követően mellékhatások is érződhetnek. Koffeinnel egy időben pedig soha ne fogyasszuk, ugyanis rossz hatással lesz a gyomor- és bélrendszerre.

A ginzeng tea formájában is fogyasztható

Ugyanez igaz akkor is, ha anyagcsere-fokozó hatása miatt szeretnénk alkalmazni, azonban fontos tudni, hogy terhesség, szoptatás,magas vérnyomásés szívritmuszavar esetén kerülendő az alkalmazása! Étvágytalanság esetén is használhatjuk, de erősíti az immunrendszert, és javítja az emlékezőképességet is.

Így alkalmazzuk!