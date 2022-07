Fahéj: ezért együk mindennap

A fahéj fontos gyógyító szernek is számít: a középkorban például a krónikus köhögés és az ízületi gyulladás ellenszerének tartották ezt a drága fűszert. A fahéj egészségünkre gyakorolt kedvező hatásait az elmúlt évtizedekben több tudományos kutatás is bizonyította. Lássuk, miért érdemes mindennap beilleszteni a fahéjat az étrendünkbe.

A fahéj az agyműködésre is jó hatással van.

A vércukorszintre is jótékony hatással van

A legtöbb tanulmány a fahéj vércukorszint-szabályozó hatásaival foglalkozott: ha például magas szénhidráttartalmú ételbe fahéjat teszünk, azzal segíthetünk "kiegyensúlyozni" azokat a hatásokat, amelyeket a cukros étel okoz a szervezetünkben. Vagyis ha a szénhidrátdús ételt fahéjjal együtt esszük, akkor az nem okoz olyan hirtelen emelkedést a vércukorszintben, így hirtelen csökkenést sem (így nem is leszünk olyan hamar farkaséhesek).

Egy másik kutatás szerint a fahéjkivonatot tartalmazó étrend-kiegészítők szedésével jelentősen csökkenthető a cukorbetegség, illetve az azzal összefüggő betegségek kialakulásának esélye, mert a fahéjnak köszönhetően javul az inzulinválasz is. A szakemberek szerint naponta fél teáskanál fahéj elfogyasztásával már nagyon jó eredményeket érhetünk el.A vércukorszintre gyakorolt jótékony hatása mellett a vérzsírokra is kedvezően hat a fahéj: ha a zsírdús ételeket fahéjjal egészítjük ki, akkor nem figyelhető meg a vér trigliceridszintjének emelkedése, ez pedig a károsodást okozó plakkok kialakulásának csökkenését jelenti. A vérzsírszint és a vércukorszint egyensúlyba hozatala mellett az is megfigyelhető, hogy a vérben található antioxidánsok szintje ezzel szemben növekedett.

Az agyműködésnek is jót tesz

A fahéj jellegzetes aromája az agyműködésnek is nagyon jót tesz, képes stimulálni a gondolkodást és a kognitív képességeket, javítja a memóriát, a szem-kéz koordinációt, emellett pedig az agysejtek mikroszkopikus sérüléseinek gyógyulását is felgyorsítja. Egy amerikai kutatás során például bizonyították, hogy azok az önkéntesek, akik fahéj ízesítésű rágógumit rágtak, sokkal jobban teljesíttek a kognitív képességeket vizsgáló teszteken, mint azok, akik natúr vagy mentolos rágót kaptak. A fahéjban található egyik hatóanyag, melyet CEppt-nek neveztek el, az Alzheimer-kór kialakulását is késleltetheti.A fahéjnak baktérium- és gombaölő hatásokat is tulajdonítanak, ezeknek köszönhető, hogy sok szájápolási termékben, például szájvízben található fahéjkivonat. Rendszeres fogyasztásával ugyanis elpusztíthatjuk azokat a kórokozókat, amelyek többek között az ínygyulladásért, a kellemetlen szájszagért vagy éppen a fogszuvasodásért felelősek.