Óvszerelést igazíts!

A bőrből és macskahólyagból készült védőeszköztől a latex gumik gyártásáig

Az i.e. 1350-es évekből származó első írások tanúsága szerint az ókori egyiptomiak bőrből készült "védőpajzsot" használtak hímvesszőjük védelmére. I. sz. 150-200 táján pedig a francia hódítók alkalmaztak tulokbőrből készített óvszert. Számos irodalmi műben olvasható e védekező eszköz térhódítása és népszerűsége. Casanova például az 1750-es években szalagokkal díszített óvszerrel versengett a fehérnép kegyeiért. Igaz, az első gumióvszer megjelenése csak 1843-ra tehető, de ettől kezdve folyamatos a fejlődése.

A mai kor modern óvszerei már latexből (tejszerű, természetes anyag) vagy poliuretánból (termoplasztikus műanyag) készülnek. A latexet már a gyártási folyamatok elvégzése előtt teljes körű minőségellenőrzésnek vetik alá. Majd jön a vegyítés, amikor stabilizátorokat, tartósító- és vulkanizáló szereket adnak hozzá. A következő szakasz a merítés. Itt a masszát állandó hőmérsékletű tartályokba öntik, és ebbe az alapanyagba merítik az üvegből készült formákat, melyekre vékony latex réteg rakódik. Ezt követően steril levegővel megszárítják a bevonatot, majd ismét merítik, szárítják, és peremet alakítanak ki rá. Ezután a formákon maradó termékek vulkanizálódás céljából speciális kemencén haladnak keresztül, s az ismételt áztatást követően nagynyomású vízsugárral eltávolítják az óvszereket a formákról. Végül jön a szárítás.

Ezután már csak a többfázisú tesztelés van hátra. Az ISO meghatározta az óvszerek minőségére vonatkozó szabványokat. Európai szabvány szerint, ha az óvszert az előírásos körülmények között tárolják öt éven keresztül meg kell őriznie kifogástalan minőségét. A Condom Amsterdam Standard (CAS) szerint az európai óvszerek hatféle átmérővel készíthetők 91 és 109 milliméter között, a gumi vastagsága háromféle lehet 0,055 és 0,085 milliméter között, a hossza pedig 171 millimétertől 185 milliméterig terjedhet.

Az óvszer a szexuális élet fontos tartozéka

Néhány óvintézkedés - Ne a farzsebben hordjuk!

Az óvszer a szexuális élet fontos tartozékának számít, de egyesek úgy vélekednek, hogy használata "nem természetes" dolog: csökkenti az élvezetet, akadályozza a merevedést stb., sőt némelyek szerint olyan érzés óvszerrel szeretkezni, mint "zokniban lábat mosni". Akik így vélekednek, helyből elutasítják ezt a típusú védekezést, pedig a férfiak számára az óvszer jelenleg az egyetlen igazán használhatófogamzásgátlóeszköz. Természetesen létezik még a megszakított közösülés, de ez nem eléggé biztonságos, és ajánlható a sterilizáció, ami az ondóvezetékek lekötését jelenti.

Az óvszert nem szabad olyan helyen tartani, ahol könnyen megsérülhet, például farzsebben, pénztárcában, aprópénzek között. Továbbá az óvszert száraz, hűvös, sötét helyen tároljuk, ne tegyük ki szélsőséges időjárási körülményeknek, és mechanikai behatásnak se.

Szerelést igazíts, avagy mire figyeljünk óvszerhasználatkor!

Egyes felmérések szerint a nők sokszor jobban kiismerik magukat az óvszer használatával kapcsolatban, mint partnerük. Ez nem is csoda, hisz a védekezés az ő számukra szó szerint "életbevágóan" fontos. Jó, ha az együttlét előtt a pár mindkét tagja tisztában van az óvszer működési szabályaival. Aktus előtt minden esetben ellenőrizzük a termék szavatossági idejét, és azt, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. A lejárt óvszer helye a szemetes, ugyanúgy, mint a sérült vagy szakadt csomagolásúé.

A fóliacsomagolást kézzel óvatosan bontsuk fel, ne használjunk ollót vagy egyéb éles eszközt, mert az óvszer könnyen megsérülhet, ha nem vagyunk körültekintőek.

Az óvszer felhelyezése előtt kerüljük az érintkezést a nemi szervek között, mert erős izgalmi állapotban a merev hímvessző makkján megjelenő erekciós csepp már tartalmazhat a fogamzáshoz elegendő mennyiségű spermiumot.

Fogamzásgátló tabletták Tartós párkapcsolatban a fogamzásgátló tabletták alkalmazását is érdemes megfontolni. De mégis milyen tablettát válasszunk?

Az óvszer felvételét ne szégyelljük akár otthon előre gyakorolni, hogy "éles helyzetben" már ne okozzon problémát! Sok nő szívesen felhelyezi partnerének az óvszert, így fokozódik az izgalom az aktus előtt. Ha elérkezett a várva várt idő, két ujjal szorítsuk ki az óvszer végén lévő "spermazsákból" a levegőt, miközben másik kezünkkel húzzuk az óvszert a már teljesen merev hímvesszőre. Ez úgy történjen, hogy az óvszert lassan görgessük le egészen a pénisz tövéig, s közben figyeljünk arra, hogy körömmel nehogy sérüléseket ejtsünk rajta.

Ha nem gördül le az óvszer rendesen, akkor bizonyára vagy figyelmetlenségből, vagy az izgatottságtól fordítva próbáltuk felrakni. Ebben az esetben dobjuk el, és használjunk új óvszert. A magömlést követően a férfi a hímvesszőjét az elernyedés előtt húzza ki a hüvelyből, mialatt az óvszert a pénisz tövénél szorosan tartja. Így elkerülhetővé válik, hogy az ejakuláció során az óvszerbe került spermiumok a nő hüvelyébe jussanak. A használt óvszert csomagoljuk papír-zsebkendőbe vagy WC-papírba, és dobjuk ki a szemetesbe.

Óvó ölelés

A meghitt együttlét nem élvezhető felszabadultan, ha közben a partnerek a nemkívánatos terhesség vagy a nemi betegségek lehetősége miatt aggódnak. A gumióvszer megfelelő használata nemcsak a terhesség ellen nyújt megnyugtató védelmet, de a minimálisra csökkenti a szexuális úton terjedő betegségek (AIDS) és fertőzések kockázatát is. Mint minden fogamzásgátló, a kondom sem tekinthető teljesen biztonságos módszernek. Felmérések szerint 95 százalékos hatékonyság jellemzi. Ez viszont csökkenthet akár 90 százalék alá is, ha nem megfelelően alkalmazzák.

Nem szabad közösülés során vazelin típusú síkosítót használni, mert azok károsítják az óvszer alapanyagát. Minden közösülésnél új óvszert használjunk. Ha az együttlét során felmerül az óvszer sérülésének gyanúja, azonnal húzzuk ki a hímvesszőt a hüvelyből. Ilyen esetben érdemes a "félig-meddig" használt óvszert újra cserélni. Óvatosságból jobb, ha több óvszer is van nálunk, éppen az ilyen esetek gyors "orvoslására".

Ha kicsúszás, szakadás következtében ondó kerül a hüvelybe, vagy ha ennek csak a lehetősége is felmerül, ajánlatos alaposan megmosakodni, és a hüvelybe fogamzásgátló szert helyezni (zselé, kenőcs, kúp), illetve tablettát alkalmazni. Egyesek érzékenyek lehetnek az óvszer anyagával szemben. Ilyenkor ajánlatos más termékre váltani, vagy más jellegű eszközzel próbálkozni.

Szeretkezz, ne háborúzz! - A modern kor lépést tart

A modern kor gumióvszerei teljes mértékben alkalmazkodnak a változó igényekhez. Az első kezdetleges óvszerek óta rengeteget fejlődött az iparág. Vásárlásuk előtt frissítsük angol nyelvtudásunkat, bár több gyártó már zárójelben magyarul is megadja a szükséges információkat. Egyes dolgokkal nem árt azért tisztában lenni: pl. a csomagoláson feltüntetett "not to be used as a barrier" felirat ugyanis azt jelenti, hogy ne használjuk védekezés céljára az óvszert, mert az kizárólag élvezet célra készült. Ezen típusú óvszerek ugyan növelhetik a szexuális örömszerzést, de nem minden esetben biztosítanak hatékony védelmet. Továbbá érdemes a következő feliratokat is végig böngészni a csomagoláson:

Ribbed (érdesített), Dotted (pontszerűen érdesített) - használatukkal a partner csiklótáji ingerlése hatékonyabbá válik.

(érdesített), (pontszerűen érdesített) - használatukkal a partner csiklótáji ingerlése hatékonyabbá válik. Extra thin v. Ultra-thin (ultra vékony) - a hímvessző minél nagyobb fokú érzékenységét hivatott biztosítani.

(ultra vékony) - a hímvessző minél nagyobb fokú érzékenységét hivatott biztosítani. Flared (kiöblösödő) - az átlagosnál nagyobb makkal rendelkező férfiak számára készül.

(kiöblösödő) - az átlagosnál nagyobb makkal rendelkező férfiak számára készül. Snugger fitting (szorosan illeszkedő) - a vékony péniszű férfiak számára ajánlott.

(szorosan illeszkedő) - a vékony péniszű férfiak számára ajánlott. Extra wide (különlegesen széles) - a vastagabb péniszű férfiak részére.

(különlegesen széles) - a vastagabb péniszű férfiak részére. Contoured (formakövető) - követi a makk alakját, a pénisz feje alatt szorosan illeszkedik, felfekszik, a makknál pedig kiszélesedik, így növeli az érzékenységet.

(formakövető) - követi a makk alakját, a pénisz feje alatt szorosan illeszkedik, felfekszik, a makknál pedig kiszélesedik, így növeli az érzékenységet. Non-spermicide lubricant (nem spermaölő) - ha partnerünk érzékeny a spermaölő szerekre, akkor érdemes használni.

(nem spermaölő) - ha partnerünk érzékeny a spermaölő szerekre, akkor érdemes használni. Spermicidally lubricated - Nonoxynol-9-cel ellátott dupla védelmet nyújtó gumióvszer.

- Nonoxynol-9-cel ellátott dupla védelmet nyújtó gumióvszer. Lubricated (síkosított) - a síkosított óvszer természetes élményt nyújt.

(síkosított) - a síkosított óvszer természetes élményt nyújt. Assorted colours (színes) - a vidám, élénk színek változatos vizuális élményt nyújtanak.

(színes) - a vidám, élénk színek változatos vizuális élményt nyújtanak. Novelty (eredeti) - mókás kivitelezésű óvszerek pl. világítós.

(eredeti) - mókás kivitelezésű óvszerek pl. világítós. Flavoured (ízesített) - az orális szex igényeihez igazodik.

(ízesített) - az orális szex igényeihez igazodik. Performa (késlelteti a magömlést) - percekkel megnyújthatja az örömszerzést (benzokainnal bevont).

Beruházás, de hogyan!

Nagy gondot jelenthet a fiatalok számára a vásárlás, mert a legtöbbje gátlásos. Éppen ezért a nagy bevásárló központokban vagy az óvszert forgalmazó boltokban olyan helyre teszik a készleteket, ahol könnyen megtalálhatók, és levehetők a polcról. Sokan a szupermarketekben veszik meg, így könnyebben "eltűnik" a többi termék között. Jó és megbízható forrásnak számítanak még a gyógyszertárak, drogériák. Sokan az éttermek és benzinkutak mosdóiban található automatákból szerzik be "aranytartalékaikat". Piacokon viszont sose vásároljunk gumióvszert!