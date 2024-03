Nem ment a szex a férfinek, így derült ki a ritka betegség

A 32 éves férfi azok után fordult orvoshoz, hogy előtte mintegy két éven át küzdött korai magömléssel – írja a LiveScience. Az esetről a beteg orvosai jelentettek meg részletes tanulmányt idén februárban az Archives of Sexual Behavior című folyóiratban. Idővel a panaszhoz egyéb tünetek is társultak, így medencetáji és ejakuláció közben érzett fájdalom, valamint úgynevezett priapizmus. Utóbbi kifejezés az ingerlés nélkül is hosszan fennálló, fájdalmas merevedést foglalja magában.

A férfiak jelentős része tapasztal korai magömlést élete során. Fotó: Getty Images

Korai magömlésnek nevezzük, ha egy férfi a vágyottnál korábban ér el szex közben a csúcsra. Nyilván nehéz meghatározni, hogy e tekintetben kinek mi a korai, de általánosságban az aktus megkezdésétől számítva kevesebb mint egy percen belül fellépő magömlést sorolják ide. Becslések szerint a férfiak 30-40 százaléka is tapasztalhat hasonlót élete során, kórosnak azonban csak állandósulva számít a panasz.

Többféle kiváltó ok is meghúzódhat a korai magömlés hátterében. Ezek egy része fizikai ok, például gyakran bizonyos, a szexuális funkciókhoz kötődő hormonok zavara eredményezi a problémát. Emellett pszichológiai tényezők is eredményezhetnek ilyen jellegű zavarokat a nemi életben, mint akár a stressz és a teljesítményszorongás. A kínai férfi esetében azonban egy sokkal ritkább tényező szerepére derült fény: képalkotó vizsgálatokkal orvosai egy cisztát találtak a gerince közelében, egészen pontosan az ágyéki gerincszakasza alsó végénél, közel a keresztcsonthoz.

Az elváltozás egy úgynevezett Tarlov-ciszta volt, egyfajta folyadékkal telt zsák, amely olykor kialakulhat a keresztcsont körül például gyulladásos folyamatok vagy fizikai trauma következtében. A ciszta jellemzően a gerincből kilépő idegek gyökerénél fejlődik ki. Nem minden érintettnél okoz tüneteket, a kínai férfinél viszont nyomta a keresztcsonti idegfonatot, amely a többi között a medence különböző struktúráinak mozgásáért és érzékszervi információi továbbításáért felelős. Így válthatta ki a szexuális zavart.

Miután az orvosi vizsgálatok is megerősítették, hogy a páciens nyilvánvalóan korai magömléssel küzd, illetve súlyos medencetáji fájdalmai vannak, végül megműtötték a beteget. A ciszta sebészi eltávolítását követően hat hónappal a férfi már arról számolt be, hogy teljesítménye az ágyban jelentősen javult, ahogy fájdalmai is enyhültek.