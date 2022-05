Ennyi szex öli meg a kapcsolatot

Hazánkban szombaton délelőtt napos idő lesz némi fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nem valószínű. Délután a napsütést fátyolfelhők és gomolyfelhők is zavarhatják, de ezekből számottevő csapadék nem alakul ki. A szél napközben élénk északnyugati lesz. Hajnalban 10, 15 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 23, 28 fok között alakul. Késő este 13, 18 fok lesz. Szombaton nem érkezik front, de eleinte a fokozottan érzékenyeknél még jelentkezhet görcsös fejfájás, illetve ők hasi görcsöket is tapasztalhatnak. Egyeseknél vérnyomás-ingadozás és enyhébb keringési panaszok is felléphetnek. A szabadtéri programoknak kedveznek a feltételek, a hőérzet a kellemes tartományban alakul. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció