Árt a kapcsolatnak, ha fáradtan szexelünk?

Ha kimerülten is a szex mellett döntünk, megeshet, hogy az aktus közben inaktívak leszünk és csak hagyjuk, hogy megtörténjenek velünk a dolgok. Lehet, hogy egyébként élvezzük és teljes odafigyelésünkkel jelen is vagyunk, ám lustaságunk akár a párkapcsolatunkra is rányomhatja bélyegét. A nagy kérdés tehát, hogy mivel teszünk jobbat: ha szexelünk fáradtan is, vagy ledőlünk aludni és elnapoljuk a dolgot?

Szexeljünk vagy feküdjünk le aludni?

A lusta szex hátulütői

Szakemberek szerint még előnye is lehet a fáradt szexnek. Az aktus közben felszabaduló hormonok ugyanis meg is hozhatják a kedvünket és lehet, hogy a hátunk közepére kívánt összebújásból végül egy szenvedélyes együttlét kerekedik.

Ha egy párkapcsolatban nagy az eltérés a partnerek libidójában, az viszályokhoz vezethet. Érdemes ezért közelebbről is megvizsgálni az egyes partnerek szerepét a kapcsolaton belül. Részletekért kattintson!

Másrészről viszont - és általában ez a gyakoribb - negatív hatással lehet a kapcsolatunkra. Ha passzívak vagyunk szex közben, az a párunkban kétségeket ébreszthet: azt gondolhatja, hogy nem vonzódunk már hozzá és nem kívánjuk vele a szexet. Sokan tévesen azt hiszik, hogy a kelletlen szexszel valamiféle szívességet tesznek a parnerüknek, vagy a kapcsolatuknak, ám ez egyáltalán nincs így. Ha belekezdünk, de nem jön meg közben a kedvünk és passzívan csak azt várjuk, hogy vége legyen, azzal mindenki rosszul jár: a partnerünk elbizonytalodhat érzéseinkben és valószínűleg mi is rossz szájízzel hajtjuk majd álomra a feünket.

A kommunikáció a megoldás

Szakemberek szerint a legfontosabb az lenne, hogy merjünk nyíltan kommunikálni partnerünkkel - akkor is, ha szexről van szó. Ha hazaesve a munkából még levegőt venni is alig van erőnk, akkor ezt mondjuk el parnerünknek is. Erősítsük meg az érzelmeink felől, mondjuk el neki, hogy továbbra is vonzódunk hozzá és ne vegye személye elleni támadásnak, hogy most fáradtak vagyunk az összebújáshoz. És egyébként sem árt, ha a szexben is inkább a minőségre, és nem a mennyiségre helyezzük a hangsúly.

Forrás: health.com