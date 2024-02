„Amióta nem szoptatok, folyton a szexen jár az eszem”

A sztereotípia szerint a férfiaknak szinte állandóan a szexen jár az eszük. A valóságban azonban egyes nőknek is gyakran vannak erotikus gondolataik, amelyek néha még azt is megakadályozzák, hogy a hölgyek bármi másra koncentráljanak. Éppen ezzel küzd az a háromgyermekes anya is, aki levelével a The Guardian szakértőihez fordult tanácsért.

„Ne szégyelld, inkább élvezd, hogy visszatért a bujaságod.” Fotó: Getty Images

„Naponta legalább kétszer maszturbálnom kell”

„Négy hónapja nem szoptatok, és azóta annyira kívánom a szexet, hogy fantáziáim elvonják a figyelmemet a gyermekneveléssel és -gondozással kapcsolatos teendőimről. Naponta legalább kétszer maszturbálnom kell ahhoz, hogy néhány órára másra is tudjak gondolni a szexen kívül” – vallotta be olvasói levelében a nő.

A beszámolóból az is kiderül, hogy a háromgyermekes anya a férjén kívül más férfiakról és nőkről is fantáziál, pedig egyébként jó a szexuális életük. „Remélem, ez nem csak velem van így, és csak a hormonváltozásoknak köszönhető” – jegyezte meg.

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális problémák kezelésével foglalkozik. Mint írta, valóban nem ritka, hogy ilyen mértékben megugrik a libidó a szoptatás abbahagyásához köthető hormonváltozások miatt.

Lehet, hogy emiatt egy kicsit máshogyan kell megszervezned a napjaidat, de remélem, nem szégyelled ezeket a természetes vágyakat, mert nem kell. Éppen ellenkezőleg: talán elkezdhetnéd élvezni őket, valamint bátran emlékeztesd a férjedet, hogy visszatért az a buja nőre, aki valójában vagy – valószínűleg örülni fog neki. Bár a szoptatás idején családközpontúan gondolkodtál, talán itt az ideje, hogy újra időt szakítsatok az erotikára is” – tanácsolta a szakértő.