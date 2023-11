„14 hete szültem, és még sosem éreztem magam kevésbé vonzónak”

A filmekből és az ismerősök beszámolóiból gyakran úgy tűnhet, hogy a baba megszületése utáni időszak – a kezdeti nehézségek ellenére is – a nők életének legboldogabb periódusa. Csakhogy a testi-lelki változások egyeseknél olyan intenzívek lehetnek, hogy úgy érzik, mintha nem is önmaguk lennének. Így van ezzel az a nő is, aki a The Guardian szakértőihez fordult tanácsért.

A várandósság és a szülés jelentősen megváltoztatja a nő testét – sok esetben pedig testképét és önértékelését is befolyásolja. Fotó: Getty Images

„Nem érzem a magaménak a testemet”

„14 hete született meg a második gyermekem, és azóta egyáltalán nem érdekel a szex” – kezdte levelét az elkeseredett anya. Mint írta, babáját anyatejjel táplálja, közben viszont úgy érzi, mintha a teste nem is a sajátja lenne.

A férjemmel korábban nagyon jó volt a szexuális életünk, és az »étvágyunk« is rendben volt. Most viszont úgy érzem, nincs kevésbé szexibb dolog, mint egy kisbaba édesanyjának lenni. Hogyan szerezhetném vissza a vonzó kisugárzásomat?” – tette fel kérdését a nő.

„Ez a fázis normális, és csak átmeneti”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális problémák kezelésére specializálódott. Először is azt tanácsolta a nőnek, hogy hagyja, hogy a dolgok a természetes forgatókönyv szerint történjenek, és legyen türelmesebb magával.

„Teljesen normális, hogy szülés után kevésbé érdeklődsz a szex iránt, hiszen most minden idegszáladdal a babára összpontosítasz. Nem kell azonban aggódnod a libidód miatt: visszatér majd, ha itt lesz az ideje – amint a hormonszintjeid rendeződnek és a baba is egy kicsit nagyobb lesz. Remélhetőleg a férjed megérti, hogy mi történik most, és türelmes lesz veled” – fogalmazott a szakértő.

A terapeuta arra is rámutatott, hogy a baba és az anya ugyan természetes szimbiózisban élnek, az apák azokban az első hetekben kirekesztve és elhanyagolva érezhetik magukat. Fontos tehát a férfiakat is biztosítani ilyenkor arról, hogy ez a fázis teljesen normális a kisgyermekes szülők életében, azonban csak átmeneti.