A túl nagy pénisz rémálommá teheti a szexuális életet

"A férjem pénisze túl nagy, és ez tönkreteszi a szexuális életünket" - vallotta be a The Guardiannak írt olvasói levelében egy kétségbeesett nő. Mint írta, minden egyes szexuális aktus alatt újabb repedések, szakadások jelennek meg a hüvelybemeneténél, az ismételt sérülések és afájdalommiatt pedig a nő már szabályosan retteg a behatolástól. Pedig a házaspár már nagyon sok mindent kipróbált: mivel a vízbázisú síkosítók túl gyorsan felszáradtak, szilikonos síkosítóra váltottak, bizonyos szexpózokat pedig tudatosan kerülnek, hogy kisebb legyen a sérülésveszély. Ezeken kívül azonban nem találtak más tanácsot az interneten, orvoshoz fordulni pedig szégyellnek emiatt. Az olvasó ezért is kért segítséget a lap szakértőitől, hozzátéve, hogy még egyik előző partnerével sem volt hasonló problémája.

A nő beszámolója szerint egyébként a férje nagyon megértő és gyengéd, és a kielégülést orális vagy manuális stimulációval oldják meg, hiányolják azonban a behatolásos szex intimitását. Lassan 10 éve vannak együtt, a problémájuk azonban csak súlyosbodott ez idő alatt. A nő már attól is ideges lesz, ha a férfi csak kezdeményezni próbál, emiatt pedig a szexuális életük egyre inkább kiüresedik.

A nők csaknem fele átél élete során fájdalmas szexuális élményt.

Fotó: Getty Images

A fájdalom védőreflexet alakít ki

"A sérülések, repedések és a fájdalom ennél valószínűleg csak még rosszabb lesz, ezért kerülni kellene a behatolást, amíg megoldást nem találnak" - javasolta a kérdezőnek Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta, aki a szexuális problémákra specializálódott. A szakember szerint az folyamatosan ismétlődő fájdalmas élmények következtében a test kialakíthatott egy védekező reflexet, amelynek lényege, hogy ellehetetlenítse a behatolást. Előfordulhat tehát, hogy a helyzet azért romlott a próbálkozások és a türelem ellenére is, mert a nő vaginizmusban szenved, amelynek lényege, hogy a gát és a hüvely izmai görcsös állapotba kerülnek, így a bemenet beszűkül, a hüvely pedig be sem nedvesedik. Mindezek együttesen meghiúsítják az élvezetes szexuális együttlétet. A probléma hátterében jellemzően nem nőgyógyászati, hanem pszichológiai ok áll.

A szakember megnyugtatta kérdezőjét azzal kapcsolatban, hogy a problémája nem egyedi: sok párnak van ilyen gondja. A téma kényelmetlenségén azonban muszáj túllépni, mert nagyon fontos egy ilyen helyzetben, hogy a pár mielőbb szakértői segítséget kapjon. Pamela Stephenson Connolly szerint a vaginizmus kezelése vagy az öntágítás jelentheti a megoldást, amelyhez ajánlott keresni egy jó szexterapeutát. Amikor pedig a nő úgy érzi, hogy már teljesen készen áll és vágyakozik is a behatolásos szex iránt, akkor újra meg lehet próbálni.

Más okból is fájdalmassá válhat a szex

Egyes felmérések szerint egyébként a nők csaknem fele átél élete során fájdalmas szexuális élményt, akár alkalomszerűen, akár állandó jelleggel. A kínzó tapasztalatok mögött az egyszerű lélektani okoktól kezdve a komoly betegségekig sok tényező meghúzódhat. A leggyakoribb okok egyike a hüvelyi szárazság, amely nehezebbé, ezáltal pedig kellemetlenebbé teszi a pénisz behatolását. De állhat a háttérben gombás vagy húgyúti fertőzés, petefészekciszta vagy akárendometriózisis. Ezek mindegyike szakszerű kezelést igényel, ezért bármennyire is kínosnak érezzük, hogy megosszuk nőgyógyászunkkal a szexuális tapasztalatainkat, a gyógyulás és a későbbi élvezet érdekében elengedhetetlen, hogy orvosi segítséget kérjünk.