A nemi vágy így változik a korral

Sokak számára meglepő lehet, de egyelőre még a tudósok körében sincs megegyezés azzal kapcsolatban, hogy egészen pontosan mi határozza meg a nemi vágyat, vagy hogyan mérhető a férfiaknál és a nőknél. Az például biztos, hogy a hormonoknak fontos a szerepük, de más - pszichológiai, szociális, fizikai stb. - tényezők is hatással lehetnek a libidóra. Cikkében a webMD annak járt utána, hogyan változik a korral a szexuális vágy.

20-as évek

A tesztoszteron szintje jellemzően magas a 20-as éveikben járó férfiaknál, amelynek köszönhetően a nemi vágyukkal sincsen gond. Ugyanakkor ebben a korban a tapasztalatlansága miatt sok férfit szorongással tölt el a szex gondolata - részben ez lehet az oka annak, hogy a 20-as éveikben járó férfiak 8 százaléka merevedési zavarról számol be. Ami a nőket illeti, szakemberek szerint ebben az időszakban a legtermékenyebbek. Bár a 20-as évek vége felé elkezd csökkenni a fogamzóképességük, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szexuális vágyuk ezzel párhuzamosan megnő.

Hogyan javítható a szexuális életünk?

30-as évek és korai 40-es évek

Sok férfinak ezekben az években is erős a nemi vágya, bár a tesztoszteron szintje 35 éves kor körül lassan csökkenni kezd (általában évente körülbelül 1 százalékkal, de egyes férfiaknál a folyamat gyorsabb is lehet), ami hatással lehet a libidóra. Ráadásul vannak férfiak, akiknél a munka, a család és egyéb kötelezettségek okozta stressz is befolyásolhatja, hogy mennyire érdeklődnek a szex iránt.

A nőknél ebben az életszakaszban lehet a legerősebb a nemi vágy. Egy, a webMD által említett kutatás kimutatta, hogy a 27 és 45 év közötti nők gyakrabban fantáziálnak a szexről, mint a fiatalabb vagy idősebb nők. Emellett a vizsgálat résztvevői többet is szexeltek, és nagyobb valószínűséggel voltak hajlandóak a kapcsolat korai szakaszában ágyba bújni a partnerükkel.

Terhesség és szülés

Bármilyen életkorban esik teherbe vagy szül egy nő, valamilyen szinten megváltozik a szexuális élete. A terhesség alatti hormonváltozások - különösen a második trimeszterben - egyeseknél megnövelhetik a libidót, míg másoknál pont az ellentéte történik, vagyis csökken a vágy. Az is előfordulhat, hogy valaki egyszerűen csak azért nem szexel, mert aggódik, várandósan biztonságos-e (egyébként általánosságban elmondható, hogy ilyenkor is össze szabad bújni, de ha félelmeink vannak, érdemes egyeztetni az orvosunkkal). A szoptatás, a gyermeknevelés és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok ugyancsak hatással lehetnek a libidóra: ilyenkor sok nő nem érez vágyat a szeretkezés iránt, vagy esetleg nincs ideje rá a rengeteg elfoglaltsága miatt.

50 éves kor felett

Ha egy férfi jó fizikai és mentális egészségnek örvend, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy 50 felett is élvezze a szexet. Azonban minél idősebb egy férfi, annál nagyobb a veszélye amerevedési zavarkialakulásának. Ezért egyébként nem feltétlenül az öregedés tehető felelőssé, sokkal inkább a kor előrehaladtával gyakoribbá váló egészségügyi problémák (szívbetegség, cukorbetegség, magas koleszterinszint, elhízás), valamint az ezek kezelésére szedett gyógyszerek.

A nőkkel kapcsolatban elmondható, hogy 50 éves kor után jellemzően jobban érdeklődnek a szex iránt: egyrészt nem kell aggódniuk a teherbeesés miatt, másrészt ekkorra már a gyerekek is kirepülnek a fészekből, ami kifejezetten felszabadító hatású lehet. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a menopauza hatására az ösztrogénszint csökken, ez pedig egyeseknél mérsékelheti a nemi vágyat, illetve hüvelyszárazsághoz is vezethet, ami megint csak elveheti a nő kedvét a szextől. Szintén nem segít a helyzeten, hogy sok nő ebben az időszakban hőhullámokkal, szorongással, súlygyarapodással és alvászavarral küzd.

Beszéljünk szakemberrel és a párunkkal

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy változott a szexuális étvágyunk, érdemes bejelentkezni egy szakemberhez - előfordulhat ugyanis, hogy olyan probléma áll a háttérben, amely kezelésre szorul. Ugyancsak fontos, hogy ilyen helyzetben beszéljünk a partnerünkkel is, és kérjük meg, hogy mondja el az érzéseit, nyíljon meg a vágyaival kapcsolatban. Figyeljünk magunkra és a másikra is, és úgy alakítsuk az együttléteinket, hogy megfeleljenek a folyamatosan változó körülményeknek. Emellett ne felejtsünk el időnként új dolgokat kipróbálni - ez segíthet abban, hogy továbbra is elkötelezettek maradjunk az összebújás iránt.