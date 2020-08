Hogyan javíthatunk szexuális életünkön?

Az alábbiakban gyors és egyúttal hatásos tippjeinket olvashatja ezzel kapcsolatban.

1. Lélegezzünk mélyeket!

2. Legyünk csendben!

3. Olvassunk egymásnak!

4. Kezdjünk el megint flörtölni!

A szexuális élet feldobható néhány egyszerű tippel!

5. Vagy nézzünk meg egy filmet!

6. Ne feledkezzünk meg az edzésről sem!

7. Versenyezzünk!

A jó szex többek között ott kezdődik, hogy nem kezdünk el feszengeni a mosás vagy az el nem küldött emailek miatt. Ahhoz, hogy fejben pont ott legyünk, ahol lennünk kell, végezzünk el egy: lélegezzünk teljes testtel. Vegyünk pár levegőt gyorsan, felületesen: ezek a tüdőnk felső részébe mennek. Utána lélegezzünk tudatosabban, gyakoroljuk a hasi légzést, mozgassuk a beszívott levegőt át a testünkön. Ezt követően gondoljunk valami izgalmasra, amitől felizgultunk korábban: idézzük fel és éljük át újra a fejünkben! Ez segíteni fog abban, hogy hangulatba kerüljünk.Kapcsoljuk le a fényeket, vigyünk magunkkal egy zseblámpát az ágyba és ahelyett, hogy megmondanánk partnerünknek, hogy mit csináljon, világítsunk arra a testrészünkre, amivel szeretnénk, hogy. Persze használhatunk szavakat is emellett - bár ha valami mást kell használnunk szavaink helyett, a többi érzékünk igencsak ki fog élesedni.Bújjunk be az ágyba - a bor és a ruha teljesen opcionális - és olvassunk egymásnak bekezdéseket egy erotikus könyvből egészen addig, amíg már nem tudunk figyelni a könyvre. Ezzel nemcsak a feszültséget tudjuk csökkenteni, hanemegymást és a könyvtől függően akár még új tippeket is kaphatunk, amiket ott és akkor azonnal ki is próbálhatunk!Emlékszünk még arra, hogy régen mennyire más volt minden? Könnyen visszahozhatjuk stabilabb, de kevésbé izgalmas kapcsolatunkba a kezdeti vibrálást, ha elkezdünk flörtölni párunkkal. Augyanis a jó szex előételének számítanak: és nem csak párunk külsejét kell dícsérnünk.Ha azt mutatjuk, hogy az apróbb dolgait is nagyon értékeljük, az nagyon sokat jelenthet neki és egyúttal sokkal jobbá is tehetjük a hangulatot. Hangunkon is változtathatunk - a suttogás vagy a halkabb, puhább, búgóbb beszéd lehet, jobban illik ezekhez a pillanatokhoz. Azt se felejtsük el, hogy a, amikor a legkevésbé számítanak rá. Rejtsünk el igencsak utalásértékű üzeneteket a fiókjában vagy a kabátzsebében, amiket később, napközben találhat majd csak meg.a tévé előtt: mondjuk azt, hogy kifejezetten szeretnénk megnézni egy új dokumentumfilmet, amiről azt hallottuk, hogy nagyon jó. Aztán kapcsoljunk be egy erotikus filmet , vágjunk pókerarcot és figyeljünk partnerünk reakcióira.Bármilyen edzést is folytatunk, tegyük hozzá a Kegel-gyakorlatokat az elvégzendők listájához. Ezekkel tudjuk ugyanis fejleszteni hüvelyi orgazmuskészségünket , illetve annak intenzitását is. Először is érezzük meg, hogy hol vannak a: ezen alhasi izomcsoportunkat akkor érezhetjük, ha vizeletürítés közben összeszorítjuk ezeket - így tudjuk abbahagyni a vizelést pár másodpercre.Ezután elkezdhetjük végezni azokat a gyakorlatokat, amikor hátonfekve 3-4 másodpercig erősen összehúzzuk ezen izmokat, majd elernyesztjük azokat. Napi háromszor végezzünk 10- ezeket, ha nem tudunk feküdni, akár ülve is el tudjuk végezni, majd idővel növeljük ezeket számát. Ha ezt a szorítást szex közben is csináljuk, igen kellemes meglepetést tudunk okozni partnerünknek.Némi egészséges versenyhelyzet sokat javíthat libidónkon ! Játsszunk valamit partnerünkkel - a sport mellett a kártya vagy akár még a társasjáték is sokat segíthet (ezutóbbiknál akár még egy koktélt is keverhetünk magunknak a biztonság kedvéért). És hogy ez mitől izgalmas? Aki nyer, azt csinál a hálószobában,