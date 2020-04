A depresszió legkellemetlenebb tünete

Negatív irányba változik a libidó

A depresszióban szenvedők önbizalma nagyon gyakran lecsökken, alulmotiváltak lesznek, és a libidójuk is negatív irányba változik. Ez pedig egyértelműen hatással van a szexuális teljesítőképességre, illetve a szeretkezési kedvre is. Emellett számos antidepresszáns mellékhatása is a libidóvesztés, illetve a csökkent szexuális teljesítőképesség.

Gyakran eszükbe sem jut a nemi élet

Amikor az emberek depressziósak, gyakran szinte eszükbe sem jut a nemi élet - ahogy egy 2015-ös amerikai tanulmány is igazolja. A készítése során megkérdezett emberek közül az egyik azt mondta, hogy "csak azt szeretné, ha békén hagynák, hogy ne legyen rossz a hangulata", egy másik pedig, hogy "minden olyan megerőltetőnek tűnik" - és ebbe a szex is beletartozik.

Depresszió esetén van, hogy a szex is megerőltetőnek tűnik

A tanulmány arra is kitért, hogy azok a párok, amelyeknek csak az egyik tagja depressziós, sokkal több nehézséget tapasztalnak a nemi életükben, mint ahol mind a két fél kedélybeteg.

"Amikor valaki nem érzi jól magát a bőrében vagy nem szereti magát, akkor általában nincs elég önbizalma, illetve érdemtelennek érezheti magát a partnerével való testi kapcsolatra" - mondta Amy Delaney, a Millikin Egyetem professzorhelyettese, aki 2018-ban készített tanulmányt a depresszió és az intimitás kapcsolatáról.

Alacsony önbizalom és elszigeteltség

A libidóvesztés, illetve a szexuális teljesítőképesség csökkenése mellett az alacsony önbizalom, illetve az elszigeteltség érzése az, ami a párok esetében zavarokat okoz a nemi életben, ha az egyik fél kedélybeteg. Különösen akkor igaz ez, ha a felek nem képesek beszélni ezekről a problémákról.

Éppen ezért a libidó visszanyeréséhez gyakran nemcsak a depressziót kell kezelni, hanem a pár tagjai között kialakult, intimitással, illetve kommunikációval kapcsolatos nehézségeket is. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni, aki megfelelő terápiás módszert javasolhat.

