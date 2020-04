Ezek lehetnek a depresszió fizikai tünetei

Migrén

A migrén és afejfájásafféle tyúk vagy a tojás-módon kapcsolódnak a depresszióhoz: nem csak a depresszió vezethet fejfájáshoz, hanem az is igaz, hogy a migrénes betegek között sok a depressziós. Természetesen a fejfájás más betegségek tünete is lehet, sok minden függ attól is, hogy milyen egyéb tünetekkel párosul.

Fogszuvasodás

A depresszió a szájhigiénénkre is negatív hatással lehet. Egy ausztrál kutatás összefüggést talált a kedélybetegség és a fogszuvasodás, fogvesztés között. A kutatók szerint ennek az lehet az oka, hogy a depresszió a mindennapi rutin betartását is felborítja, megnehezíti, és a depressziósok hajlamosak elhanyagolni a személyes higiéniájukat.

A depresszió gyomorproblémákat is okozhat

Gyomorproblémák

Hányinger, gyomorégés, székrekedés, hasmenés - ezek mind lehetnek a depresszió tünetei is, és ha a depresszió szorongással párosul, akkor akár súlyossá is válhatnak. Az emésztőrendszerünk ugyanis - különösen az arra hajlamosaknál - érzékeny a hangulatváltozásokra.

Bőrelváltozások

Vannak, akik stressz hatására kiütésesek lesznek - ezért a megemelkedett kortizolszint a felelős. A kortizol nevű stresszhormon emelkedett szintje a depresszióval is kapcsolatba hozható, ezért van az, hogy a kedélybetegségek ronthatnak az olyan bőrbetegségekkel élők állapotán, mint az ekcéma, a psoriasis vagy az akné.

A depresszió 11 legfontosabb jele. A részletekért kattintson!

Állandó álmosság

A depresszió egyik jellemző tünete az időszakos inszomnia, amikor a beteg képtelen átaludni egy teljes éjszakát, így a pihenés gyakorlatilag lehetetlenné válik. A folyamatos fáradtság ráadásul tovább rontja a hangulatot és csökkenti a koncentrálóképességet, így az alváshiány hatására afféle ördögi kör alakulhat ki.

Forrás: prevention.com