Mit együnk antibiotikum mellé?

A gyomor- és bélrendszeri panaszok hátterében a. Tünetek esetén érdemes megfigyelni mikor, milyen étel fogyasztása után jelentkeztek a panaszok. Gyakran a túl gyorsan, vagy az egyszerre elfogyasztott túl nagy mennyiségű étel a gond, de a mozgáshiány, vagy a túlsúly is fokozhatja a tünetek erősségét, gyakoriságát. Gyomorégést refluxbetegség , haspuffadást, hasmenést laktózintolerancia vagy lisztérzékenység is okozhat. Az alábbi praktikák hasznosak lehetnek enyhébb tünetek esetén, hosszabb ideje fennálló panaszokkal azonban mindenképp forduljon szakorvoshoz!

Gyomorégésre: rágózzon, vagy nassoljon?

Antibiotikum mellé: probiotikumok

Székrekedés ellen: folyadék és rostok

A napjainkban jellemző ülőmunka , a kevés mozgás és folyadékfogyasztás, a rostszegény étrend mind hozzájárul a problémák megjelenéséhez. A rostokban gazdag táplálkozás azonban hatékonyan segít megelőzni és kezelni a már kialakult székrekedéses panaszokat. A napi rendszerességgel javasolt, 20-35 g közötti rostmennyiség teljes kiőrlésű gabonák, gyümölcsök fogyasztásával biztosítható. A rostok az egészséges bélműködés elérése mellett a fogyásban, a normál vércukorszint megtartásában, a szív- és érrendszeri betegségek és az aranyeres panaszok megelőzésében is segíthetnek. Ne feledkezzünk meg a rendszeres - legalább 2 liter - folyadékfogyasztásról sem, hiszen az egészséges bélműködéshez ez is elengedhetetlen!

Diéta: a jobb közérzetért

A haspuffadás egyre többeket érint, de csak kevesen foglalkoznak a puffadást kiváltó ok kiderítésével. Többnyire a helytelen táplálkozás és a mozgáshiány okozza, de állhat ételintolerancia vagy más betegség is a hátterében. Hogyan étkezzünk?

Emésztési panaszok esetén érdemes néhány plusz kilótól megszabadulni. Túlsúlyos egyéneknél gyakrabban jelentkezik haspuffadás és gyomorégés. A kellemetlen tünetek megjelenésére a hasi területen lerakódott felesleg még inkább hajlamosít. Hatékony megoldás, ha a diéta első lépéseként csökkentjük az egyes étkezések alkalmával elfogyasztott mennyiségeket. Naponta többször, kis adagokat étkezve a gyomorégés megelőzését is segíthetjük.

Mozgás és anyagcsere

Egészségünk megőrzéséhez. A sport a gyomor- és bélrendszer működését több módon is támogatja. Egyrészt segít a már korábban említett súlyfelesleg csökkentésében, fokozza az anyagcserét, ezáltal segíti a székrekedés megelőzését is. Másrészt a fizikai aktivitás az emésztőrendszeri panaszok gyakori okozójának, a stressz levezetésére is alkalmas. Hetente három alkalommal végzett, egy órás mozgás pedig a szív-és érrendszeri-, és cukorbetegség rizikóját is jelentősen csökkenti.