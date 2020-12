Haspuffadás esetén így étkezzünk!

A haspuffadás egyre többeket érint, de csak kevesen foglalkoznak a puffadást kiváltó ok kiderítésével. Többnyire a helytelen táplálkozás és a mozgáshiány okozza, de állhat ételintolerancia vagy más betegség is a hátterében.

A lapos has sokak nagy álma, ám csak kevesen tesznek érte valamit. A haspuffadás ma sajnos a lakosság nagy részét érinti, amely esztétikailag és közérzetben is okozhat kellemetlenségeket. Ha hosszabb távon, és egy bizonyos alapanyag (pl. tej, kenyérfélék, cukor stb.) elfogyasztása után jelentkeznek a tünetek, gyanakodhatunk ételintoleranciára vagy - allergiára is, de okozhatja gombás betegség is, ezért mindenképpen javasolt az orvosi kivizsgálás. Ha viszont rövid ideje áll fenn a probléma, a legtöbb esetben az étrend megváltoztatása és a rendszeres sport csodákra képes.

Kedves Doktornő/Doktor Úr! A panaszaim egy éve kezdődtek, egy antibiotikum kúrát követően, gyakorta megjelenő hasi fájdalommal. Ultrahang és gyomor tükrözést követően azt mondtak, hogy gyulladás, és savam van. Ezt teával és savcsökkentőkkel kezeltették. Nem sokkal ezt követően (lehetséges, hogy számít: stresszes munkakörbe léptem ebben az időszakban) a hasi fájdalmaim kellemesen enyhültek, ámbár inkább csak átvándoroltak alhasi tájékra. Lassan fél éve, olykor erősödő alhasi szúró fájdalmaim vannak, ez legtöbbször inkább diszkomfort érzés, mintsem fájdalom (puffadásszerű, kissé feszítő, szúró, zavaró). Egy második ultrahangos vizsgálat átlagos prosztata cisztát fedett fel, viszont vizeléskor nincsenek fájdalmaim és a vizeletminta laboreredménye sem uralt semmire. (MR-vizsgálatra várok ezzel kapcsolatban, egyéb teendőm egyenlőre nincs.) Ezen felül ez esetben is elmondták, hogy az gyomor, és ha emlékeim nem csalnak, akkor a belek is gyulladtak, valamint a pajzsmirigy enyhén duzzadt. Jelenleg ételallergia tesztre várok. Közérzetem rossz, és az aggodalmamnak tudom be azt is, hogy rányomja bélyegét a mindennapokra, lefáraszt, úgy érzem leszívja az energiámat. (Nem fogyok, normális az étvágyam, és a székletem is viszonylag rendszeres, nem véres - tesztelve.) Várom véleményét tisztelettel. P.Sz.

Kedves P. Sz.! Az antibiotikum tönkretehette a normális bélflóráját, ennek pótlása probiotikummal tanácsos lenne. A refluxos tünetek és a haspuffadás felvetik egy fertőzés, vagy cukor felszívódási zavar lehetőségét. Ha a tünetek 2 héten...