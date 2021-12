Mikor javasolt probiotikumot szedni egészségünk támogatása céljából?

A négy legfontosabb és itthon is a legkönnyebben beszerezhető probiotikumos sajtfélét mutatjuk be röviden. Válasszon mindenki kedvére, emésztését is segítve!

Cheddar

Szilárd, tömör szerkezetű sajt, de lágyan olvad. Anglia legkedveltebb sajtja, nevét Cheddar településről kapta. Lehet egészen halvány sárga és erősebb okker is. 9-24 hónapig érlelik. Zsírtartalma nagyjából 48 százalék. Olvasztott formában érdemes fogyasztani, jól passzol például a melegszendvicsekhez.

A cheddar főként olvasztott formában kínál ínycsiklandó gasztronómiai élvezetet. Fotó: Getty Images

Feta

A lágy sajtok kategóriájába tartozik. 5-15 százalékos sóoldatban tárolják, így sokáig eláll. Juhtejből, vagy vegyesen juh- és kecsketejből állítják elő, de legfeljebb 70:30 arányban. Fehér színű, kellemes ízű, enyhén savanyú, aromája gazdag. Salátákhoz kitűnő.

Gouda

Holland eredetű, nevét Gouda városáról kapta. Ez a sajt kifejezetten zsíros, jellegében az Edámi sajthoz hasonló. Ez utóbbihoz viszonyítva azonban íze markánsabb, és "lyukasabb" is. Kitűnően kiegészíti és díszíti a zöldségkrémleveseket, illetve mivel tökéletesen olvad, remek alapanyag sütőben sült ételek, pizzák és szendvicsek készítéséhez.

Edámi

Szintén holland típusú sajt, nevét Edam kikötővárosról kapta. Sima felületű, az úgynevezett festett, mosott sajtok közé tartozik. Vágásfelületén kevés, 2-5 darab borsó nagyságú kerek lyuk látható (ha lyuk nélküli, az sem hiba). Édeskés ízű, rugalmas állapotú. Hidegtálak, szendvicsek készítéséhez célszerű felhasználni.

Miért jók a probiotikumos élelmiszerek?

A probiotikumok (melyek leggyakrabban élelmiszerrel jutnak be szervezetünkbe), azaz a bélrendszerünkben tenyésző, kedvező hatású mikroorganizmusok elengedhetetlenek az egészségünkhöz: szerepet játszanak a tápanyagok lebontásában, a vitamintermelődésben, azimmunrendszererősítésében, illetve a kórokozók elpusztításában. Képesek túlélni a gyomorsav és a vékonybél emésztőenzimjeinek pusztító hatását, és a vastagbélben elszaporodva védenek a káros mikroorganizmusoktól, erősítik az immunrendszert, egyszersmind a béltraktus működését is szabályozzák.