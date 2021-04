Veszélyes lehet a zuhany alatt pisilni?

Szerző: HáziPatika 2021. április 15. 15:38

Sokan csinálják, mégis alig van, aki be is vallja - a zuhany alatti pisilés máig tabutémának számít. És bár a szükség nagy úr, valószínűleg mindenkiben felmerült már a kérdés, hogy vajon ártalmas lehet-e ez a furcsa szokás? Most szakértő ad választ erre.

Nem szívesen beszélünk róla, sokunkkal azonban valószínűleg megesett már, hogy zuhanyzás közben tört rá a pisilhetnék. Ilyenkor adódik a kérdés: tartogassuk, amíg végzünk a tisztálkodással, szakítsuk félbe a fürdést és vizesen sétáljunk el a vécéig vagy könnyítsünk magunkon a zuhanyzóban? Talán nem is gondolnánk, mennyien választják ez utóbbit megoldásként, egy brit felmérés szerint például a válaszadók 76 százaléka pisilt már zuhanyzás közben. De vajon mennyire higiénikus ez, és előfordulhat-e, hogy ártunk vele magunknak?

A Health magazin erre kereste a választ, ezért kifaggatták dr. Jamin Brahmbhatt urológus szakorvost. Egyéni ízléstől függ, hogy könnyítünk-e magunkon a zuhany alatt. Fotó: Getty Images Mire utal a furcsa szagú vizelet?

A szakértő rövid válasza az, hogy nyugodtan pisilhetünk a zuhany alatt - feltéve, hogy otthon vagyunk, a nyilvános zuhanyzókban inkább még a fürdés előtt menjünk el a mosdóba. Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról, miért ártalmatlan a zuhany alatt könnyíteni magunkon, érdemes megvizsgálni, miből is áll pontosan a vizelet. "Attól függően, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk, a vizelet kb. 90 százaléka nem más, mint víz, a többi pedig különféle só és szerves vegyület (ionok, anyagcseretermékek), amelyet a vesék szűrnek ki a szervezetből. Élő kórokozó jellemzően nem található benne, hacsak nem küzdünk épp valamilyen húgyúti fertőzéssel" - mondja az urológus szakértő, majd hozzáteszi, a vizelet pontos összetételére az étkezésünk mellett az is hatással van, hogy milyen gyógyszereket szedünk. Ezek alapján megnyugodhatunk, a vizelet a bőrünkkel érintkezve jó eséllyel semmilyen problémát nem fog okozni, és várhatóan a zuhanytálcában sem tesz kárt. "Ha jobban belegondolunk, egy egészséges ember vizelete valószínűleg tisztább, mint az, amit például egy izzasztó edzés után lemosunk a bőrünkről" - fűzi hozzá dr. Brahmbhatt.

Ha sebes a lábunk, várjunk Ha továbbra is vannak kétségeink, akkor jó hír, hogy a bőrünkhöz hozzáérő vizeletet rögtön le is öblíthetjük magunkról. De mi a helyzet, ha egy vágás vagy valamilyen seb van a lábunkon?

A szakértő szerint nagy valószínűséggel ilyenkor sem gond, ha könnyítünk magunkon, de ha biztosra szeretnénk menni, akkor jobb, ha visszatartjuk az ingert a mosakodás végéig. A vizelet ugyanis nem nevezhető sterilnek, kis mennyiségben ugyan, de tartalmazhat mikróbákat, amelyek a nyílt sebbe jutva elszaporodhatnak. Vagyis hacsak nem éppen zuhanyzás közben vágtuk meg magunkat borotvával, valószínűleg nem lesz bajunk attól, ha a zuhany alatt pisilünk, és utána alaposan lemossuk a lábainkat. Persze a zuhanyzás közbeni pisilés senkinek sem kötelező, aki viszolyog tőle, az számos egyéb módon elintézheti a folyóügyeit. Hogyha azonban hirtelen tör ránk az inger és épp egy hajmosás közepén tartunk, nyugodtan kössük össze a kellemeset a hasznossal, bajunk jó eséllyel nem lesz tőle.