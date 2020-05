Hogyan lehet felfázni akár otthon is?

A szakemberek azt állítják, élete során minden nőt legalább egyszer utolérnek a felfázás tünetei. Ők a szerencsésebbek, hiszen sokan rendszeresen szenvednek tőlük. Sőt, a hólyaghurut súlyosabb formáján is legalább minden harmadik nő átesik. És bár a 18 és 40 év közötti hölgyek tartoznak a leginkább veszélyeztetettek közé, férfiaknál szintén előfordulhat.

A felfázás tünetei

Felfázásra kell gyanakodnunk akkor, ha szinte szünet nélkül sürgető vizelési ingert érzünk, de hiába megyünk el pisilni, csupán feltűnően kis mennyiségű vizelet távozik, de ennek ellenére sem a megkönnyebbülést érezzük, hanem inkább olyasmit, mintha nem is tudtuk volna kiüríteni a hólyagunkat. További rossz jel, ha azt tapasztaljuk, hogy a vizeletünk zavaros, gennyes, vagy akár véres, ráadásul a szaga is más, mint amit megszoktunk. Ezt fokozhatja égő, csípő érzés és alhasi görcsösfájdalomis. Ha pedig hőemelkedésünk, lázunk, hidegrázásunk lesz, az már akár szövődmény kialakulását is jelezheti.

Mi okozza?

Bár alapvetően nem a hideg okozza, mégis megbetegedhetünk, ha hagyjuk, hogy lehűljön az altestünk. Azaz kockázatos még otthon is mezítláb, vagy zokni és papucs nélkül járkálni a hideg padlón, sokáig ülni az íróasztal mellett, vékony ruhában, alulöltözötten tölteni napokat, vagy hosszasan napfürdőzni az erkélyen, teraszon a csalóka tavaszi időben. Ezzel ugyanis a hólyagunk védelmi rendszerének ártunk. Az erek a hidegtől összeszűkülnek, lelassul a vérkeringés, emiatt pedig kevesebb olyan sejt áramlik a vérünkben, amely fel tudna lépni a támadó kórokozók ellen. Márpedig a kórokozók támadnak.

Leggyakrabban az E.coli baktérium okozza a betegséget, de más kórokozók is képesek eljutni a húgycsövön keresztül a hólyaghoz, amelynek falán megtapadva gyulladást okoznak. Leginkább a közeli végbél vagy a hüvely felől jutnak be, hiszen a nők gáttájékán ez a három nyílás rendkívül közel van egymáshoz, így a bélsárral vagy a hüvelyváladékkal távozva könnyen elérhetik a húgyhólyagot. A nők húgycsöve ráadásul elég rövid, mindössze néhány centiméteres, így a hólyagba került baktériumok gyorsan szaporodásnak indulhatnak, 20 perc alatt akár meg is duplázódhat a számuk. A gyulladás és a folyamatos irritáció miatt a nyálkahártya megsérül, emiatt válik véressé, gennyessé a vizelet.

Kevesen tudják, de akár otthon is felfázhatunk. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk ellene?

Mindenekelőtt ne hagyjuk lehűlni a testünket, öltözzünk fel mindig rétegesen. Ha uszodában járunk, minél hamarabb vegyük le a vizes fürdőruhát. Ne viseljünk műszálas fehérneműt, hiszen abba könnyen beleizzadhatunk, ami a fertőzések melegágya. Tartsuk szem előtt a hüvely egészségét is. A hüvelyflóra egészséges állapotában jól védekezik, hiszen az úgynevezett Lactobacillusok, más néven tejsavbaktériumok kitűnően ellátják ezt a feladatot. Azonban ha túl sok intim mosakodót, szappant használunk, vagy túlzásba visszük az irrigálást, lecsökkenhet a számuk, és elszaporodnak a hüvelyflórában található egyéb baktériumok, amelyek aztán eljuthatnak a húgycsőnyíláshoz is. Talán banálisan hangzik, de arra is figyeljünk, hogy székelés után a helyes irányba (elölről hátrafelé) töröljünk a toalettpapírral, mert így kisebb az esélye annak, hogy a bélsár közel kerüljön a húgycső nyílásához.

Tulajdonképpen a gyakori és intenzív szexuális élet is kockázatot jelent, hiszen a mechanikai érintkezéssel a partnerünk nemi szervéből vagy végbeléből is bekerülhetnek a kórokozók a húgycsőbe. Aktus után ezért mindig menjünk el pisilni, és ha lehet, mosakodjunk meg alaposan. A szakemberek egyébként is azt ajánlják, hogy a vizeletet ne tartogassuk, ürítsünk minél gyakrabban, így kevesebb lehetőségük lesz a kórokozóknak kifejteni káros hatásukat. Igyunk rendszeresen és bőségesen folyadékot, hogy alaposan átmossuk vele a hólyagunkat, amivel megakadályozzuk a baktériumok megtelepedését.

Ha már megtörtént a baj...

Gyógynövények, melyek jók a húgyutaknak A húgyúti fertőzésekkel szinte minden ember találkozik legalább egyszer-kétszer élete során. A sok folyadék fogyasztása és a megfelelő higiénia a megelőzés egyik legjobb módszere, és azt sem árt tudni, milyengyógynövényeklehetnek hasznosak ilyen esetekben. Részletek itt.

Ha időben észrevesszük magunkon a kezdeti, enyhe felfázásos tüneteket, akár otthon is kikezelhetjük a betegséget, hiszen az immunrendszerünk képes legyőzni azt - bár egy kis rásegítés nem árt. Érdemes vízhajtó hatású gyógyteákkal vagy gyulladáscsökkentő gyógynövényeket tartalmazó készítményekkel próbálkoznunk, mert ezekkel elkerülhetjük azt, hogy orvoshoz kelljen mennünk, ami a koronavírus-járvány időszakában nemcsak nehezen kivitelezhető, hanem biztonsági szempontból sem ajánlott. A gyógyszertárban kapható olyan medveszőlőlevélkivonat-tartalmú növényi gyógyszer, aminek a hatóanyagaként szolgáló gyógynövény az egyik legismertebb húgyúti fertőtlenítő és baktériumölő hatású. Emellett szedhetünk vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, görcsoldókat, gyulladáscsökkentőket, amikből otthon is érdemes tárolni, ha nem akarunk a járvány alatt a patikában sorban állni.

Ha azonban 2-3 nap után sem múlnak a panaszaink, vagy ha véres a vizeletünk, felszökik a lázunk, esetleg csillapíthatatlanul erős deréktáji fájdalmat tapasztalunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz! A kórokozó egyébként a vizeletből egy egyszerű teszttel hamar kimutatható, és ellene általában antibiotikumot szoktak felírni.

Vigyázat! A férfiak is felfázhatnak!

Annak ellenére, hogy az anatómiai adottságok miatt a nők sokkal veszélyeztetettebbek a felfázásra, nem árt tudni, hogy férfiaknál is előfordulhat. Ha ugyanis a vizeletürítés akadályozott, akkor a hólyagban pangó vizeletben könnyen kialakulhatnak a fertőzések. Ilyen akadályt képezhetnek a prosztata különböző betegségei, a prosztatagyulladás, vagy a prosztata-megnagyobbodás. Utóbbi betegség jóindulatú formája az idősebb férfiaknál gyakori, így náluk főleg ez szorul orvosi kezelésre. Ám ha a prosztatát megfelelően karbantartják, azzal a húgyútifertőzéskialakulásának kockázata is csökken.