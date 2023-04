Változás: öt extra szabadnap kérhető az orvosnál

A Munka Törvénykönyve 2023. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy a munkavállalót évente 5 munkanap fizetetlen távollét illeti meg a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából - hívja fel a figyelmet a változásra az Adó Online.

Ki igényelhet gondozási távollétet?

Az úgynevezett gondozási távollét akkor igényelhető, ha a munkavállaló súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozást nyújt. Hogy pontosan ki minősül hozzátartozónak, azt a cikk bővebben is kifejti: ide tartozhat többek között a házastárs, az egyeneságbeli rokon (tehát a felmenők, vagyis a szülők, nagyszülők stb., és a lemenők, például gyermek, unoka stb. is), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, vagy akár a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. Emellett a gondozási távollét igényelhető más személy után is, akivel a munkavállaló nem áll rokoni kapcsolatban, de akivel közös háztartásban él (például barát, lakótárs).

A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja, és évente maximum öt munkanapon igazolható vele a távollét. A gondozási távollétet teljes egészében a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, de legfeljebb két részletben kell biztosítani. Az így kivett napok után díjazás azonban nem jár.

