Új eszközök segítik a pécsi szívbetegek ellátását

Délelőtt erősen felhős vagy borult idő valószínű, délután már szakadozottabb lehet a felhőzet. Többfelé kell számítani esőre, záporesőre, főleg az ország déli felében zivatarok is kialakulhatnak. A déli szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. Késő délelőttől egyre nagyobb területen fordul át északnyugatira, estére pedig fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 17 és 24 fok között várható, de az északi és a nyugati határszélen kissé hűvösebb lesz. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Egy melegebb légtömeg áramlott a Kárpát-medencébe, ennek is köszönhetően melegfronti tünetek jelentkezhetnek.