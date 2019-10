Tíz nassolnivaló 100 kalória alatt

Túró és sárgadinnye

A túróban rengeteg a fehérje, ha pedig fél csészényit még némi gyümölccsel együtt fogyasztunk el, például egy kis szelet sárgadinnyével, akkor sem lépjük túl a 100 kalóriás határt.

telített zsír: 0,7 gramm

0,7 gramm nátrium: 468 milligramm

468 milligramm koleszterin: 5 milligramm

14 szem mandula

A mandula rostban és fehérjében gazdag, így már néhány szem is sokáig eltelíthet. Nagyszerű választás, ha például úton vagyunk, vagy mondjuk a dugóban kell éhesen várakoznunk.

telített zsír: 0,63 gramm

0,63 gramm nátrium: 0

0 koleszterin: 0

20 szem pisztácia

Senkit ne ijesszen el a pisztácia magas zsírtartalma, ugyanis ezek telítetlen, vagyis "jó" zsírok. Káros zsír annyira kevés van ezekben az apró finomságokban, hogy 20 szem pisztácia elmajszolásával kevesebb mint egy gramm telített zsírsavat és mindössze 80 kalóriát veszünk magunkhoz.

telített zsír: 0,8 gramm

0,8 gramm nátrium: 0

0 koleszterin: 0

Egy csésze paradicsomleves nem csupán ízletes, de alacsony kalóriatartalmú fogást is jelent

Hat teljes kiőrlésű sós rudacska

Koleszterinmentes, alacsony a zsír- és cukortartalma, valamint több mint 3 gramm rosttal segíti, hogy minél tovább kitartson a jóllakottság érzete.

telített zsír: 0,4 gramm

0,4 gramm nátrium: 257 milligramm

257 milligramm koleszterin: 0

Sült alma

A nyers gyümölcshöz képest sem veszít érdemben vitamin- és rosttartalmából, csupán még különlegesebb finomsággá avanzsál a sült alma - főleg, ha egy kis fahéjat is szórunk rá.

telített zsír: 0

0 nátrium: 2 milligramm

2 milligramm koleszterin: 0

Almaszeletek egy kis mogyoróvajjal

Háromnegyed csészényi almaszeletet kenjünk meg vékonyan sótlan mogyoróvajjal. Hogy a 90 kalóriás határ közelében maradjunk, ne használjunk két teáskanálnál több mogyoróvajat.

telített zsír: 0,8 gramm

0,8 gramm nátrium: 2 milligramm

2 milligramm koleszterin: 0

Áfonyás smoothie

Kalcium és antioxidánsok - ezekről gondoskodhatunk, ha egyharmad csészényi zsírszegény joghurtot kétharmadc sészényi fagyasztott áfonyával és egy kis jéggel turmixolunk össze. Így nemcsak frissítő lesz az italunk, hanem - mivel a jég miatt lassabban fogjuk fogyasztani - jobban el is telít.

telített zsír: 0

0 nátrium: 59 milligramm

59 milligramm koleszterin: 2 milligramm

Háromnegyed csésze fagyasztott mangó

Olyan, mint a fagyasztott cukorka, de béta-karotin- és rosttartalma sokkal jobb. Háromnegyed csészényi adag elszopogatása 90 kalóriát és a napi C-vitamin-szükséglet 60 százalékát biztosítja.

telített zsír: 0

0 nátrium: 0

0 koleszterin: 0

8 bébirépa hummusszal

Hogyan készül a hummusz? A receptet ide kattintva találja.

A bébirépa és a csicseriborsókrém, avagy más néven hummusz külön-külön is jó választás, de nyolc bébirépa és két teáskanál humusz elfogyasztása együttesen is az, ráadásul ez így belefér a 100 kalóriás limitbe is.

telített zsír: 0,4 gramm

0,4 gramm nátrium: 210 milligramm

210 milligramm koleszterin: 0

Paradicsomleves

Nincs benne koleszterin, egy csészényi kevesebb mint egy gramm telített zsírt tartalmaz, illetve mindössze 74 kalóriát. Eközben viszont számos olyan tápanyag van benne, amely segít felvenni a harcot egyes betegségek ellen.

telített zsír: 0,19 gramm

0,19 gramm nátrium: 471 milligramm

471 milligramm koleszterin: 0

Forrás: webmd.com