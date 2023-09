Tévedésből vették ki a fél tüdejét a bohócdoktornak

A bohócdoktorként és mentősdiszpécserként is önkénteskedő Kovács István Ádámot néhány évvel ezelőtt tévesen diagnosztizálták: egy CT-vizsgálat daganatot mutatott ki a tüdejében. Kivették öt bordáját és a fél tüdejét, de közben kiderült, hogy nem rákról volt szó, hanem egy szivacsos elváltozásról, addigra azonban már késő volt. A hibás diagnózis miatt feljelentést tett, ám a CT-t végző orvos a vizsgálat alatt meghalt, az eljárás lezárult - írja a Blikk.

Fotó: Getty Images

A férfi számára azóta is kihívás a levegővétel.

"Nemrégen elvették tőlem a mobil oxigénpalackomat is, ami ahhoz kellett, hogy el tudjak járni otthonról. Egy időre be kellett feküdnöm a kórházba, ami azzal járt, hogy nem tudtam jelezni az oxigént biztosító cégnek, hogy szükségem van az újabb palackokra, hiszen a kórházban valóban nem is kellett" - mondta a Blikknek.

Ezután viszont a szabályok értelmében elveszítette jogosultságát a szerkezetre, és a várólista végére került. Egy ilyen oxigénpalack 200 ezer forintba kerül, amit önerőből nem engedhet meg magának.

"Nagyon nehéz most így kimozdulnom otthonról, úgy képzeljék el, hogy 200 métert 20 perc alatt tudok gyalog megtenni, minden lépés küzdelem. De a bohócdoktorságról nem vagyok hajlandó lemondani!" - folytatta a lapnak. A mentősdiszpécseri önkéntes munkáját viszont már nem tudja folytatni.