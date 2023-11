Rendszeresen kimosod a farmered? Nagy hiba

Még 2014-ben terjedt el a Levi's vezetőjének, Charles Bergh-nek az üzenete, amely arra buzdított, hogy soha ne mossa ki senki a nadrágját. Egy közelmúltban készült interjúban azonban árnyalta a korábban tett kijelentését, és adott néhány különös tanácsot a farmer tisztításával kapcsolatban. "Valójában én soha nem mondtam, hogy ne mosd ki a farmered" – mondta Bergh a CNBC-nek. Hozzátéve: a mosógépbe viszont egy igazi rajongó soha nem tenné be a farmerét.

Elég, ha a foltokat kiszeded, vagy ha már nagyon koszos, kézzel kimosod a farmert. Fotó: Getty Images

"A foltot kiveszem, ennyi"

A Levi's vezetője – saját bevallása szerint –, ha például curryt cseppent a farmerjára, akkor a foltot kitisztítja, illetve ha beleizzad vagy sáros lesz, kimossa a zuhany alatt. Azzal érvel, hogy a farmerek mosása hatalmas ökológiai lábnyomot hagy maga után: minden egyes darab körülbelül 33,4 kilogramm szén-dioxidot termel, ha az előállítását és a rendszeres mosásokat is beleszámoljuk. Ez a mennyiség nagyjából hasonló, mintha egy repülőgép 2372-szer repülne körbe a Föld körül. A farmerek bolygónkra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében tehát kerülnünk vagy legalább csökkentenünk kellene a mosógépes mosásukat. A víz felmelegítése és a gépek működtetése ugyanis hatalmas mennyiségű energiát igényel: egy átlagos mosás 3,3 kilogrammnyi szén-dioxidot szabadít fel. Ráadásul a szintetikus ruhák mosáskor mikroműanyagokat is kibocsátanak, amelyek hozzájárulnak a műanyagszennyezéshez is.

Megfontolandó tehát, hogy ha nem is soha, de a szokottnál jóval ritkábban tedd mosógépbe a farmered.

Talán furcsán hangzik, de valójában létezik bizonyíték arra, hogy a farmerek mosás nélkül is figyelemre méltóan tiszták maradnak. 2011-ben az Albertai Egyetem kutatói kísérletet végeztek az egyik diákjuk piszkos farmerjával. Josh Le 15 hónapig nem mosta ki a farmerját, amelyet ezt követően megvizsgáltak egy mikroszkóp alatt. Ezután mosógépbe tette a nadrágot, további két hétig viselte, majd újra tesztelték. A farmer két hét viselés után nagyjából ugyanolyan tiszta volt, mint 15 hónapnyi mosás nélkül. "Arra számítottam, hogy rengeteg baktériumot, például E. colit fedezünk majd fel rajta, de meglepődtem, mert ilyesmit egyáltalán nem találtunk" – számolt be Rachael McQueen, az Albertai Egyetem docense a kutatásról.