RTL: Vegyi fegyvernek minősülő szereket találtak az ELTE laboratóriumában

Közel 40 veszélyes anyagot tartalmazó fiolát foglaltak le a hatóságok kedd este az ELTE Természettudományi Karán - értesült az RTL Híradó. Úgy tudják, szarin, mustárgáz és tabun is volt a szerek között. Az ELTE a Híradó érdeklődésére nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy ezekről a szerekről van szó. Mint írták, kedden az esti órákban az ELTE TTK egyik laboratóriumában "a kutatók régi címkéjű, eredetileg veszélyesnek számító, ám mára feltehetőleg teljesen lebomlott vegyszerre bukkantak".

Azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a honvédség biztosították a helyszínt, a talált anyagmaradványokat pedig elszállították bevizsgálásra és megsemmisítésre. Az ELTE kutatói, oktatói és hallgatói nem voltak veszélyben, a helyszíni mérések a labor környezetében semmilyen ártalmas anyagot nem mutattak ki, így másnap délelőtt zavartalanul folytatódhatott az oktatás és kutatás az épületben.

Az Országos Rendőr-főkapitányság azt írta az RTL-nek, hogy az ügyben nyomozás indult, de „a folyamatban lévő eljárás érdekére tekintettel” nem árulnak el részleteket.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő a Híradónak elmondta, hogy a fenti szerek már a vegyi fegyver kategóriájába tartoznak, hasonló idegmérgeket vetettek be többek között Irakban is. Úgy fogalmazott, "gyors és nem barátságos halált okoz". Már be vannak tiltva, csak kutatási céllal lehet tárolni és használni, ha be van jelentve a TEK-nél.