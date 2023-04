Óriási a szakadék az európai és a hazai infláció között

Többször megnövekszik a felhőzet, de napos időszakok is lesznek. Szórványosan kell záporra, zivatarra készülni. Élénk, erős északias szél mellett 13, 19 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Szerdán frontmentes idő lesz. Reggel kopásos és gyulladásos ízületi bántalmak is előfordulhatnak, illetve ekkor a hőérzet is alacsonyabb. Napközben az előző napokhoz hasonlóan jelentkezhet rosszullét és légszomj, zivatarok idején romolhat az asztmások állapota. A fejfájósok is nehéz nap előtt állnak. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: