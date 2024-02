Kést találtak a buszon megsérült, idős hölgy táskájában

Meglepő tárgyakat találtak a mentősök egy balesetben megsérült, idős nő táskájában. Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint a szépkorú hölgy alaposan felkészült egy esetleges rablótámadásra.

Nem félne használni

A beszámoló szerint a mentők egy 90 év körüli néni ellátásához vonultak ki. Az idős hölgy az egyik fővárosi buszon szenvedett fejsérülést, majd agyrázkódás gyanúja miatt szállították kórházba. A sérülése ellenére is mosolygós, nagyjából 50 kilós asszonynak végül az értékleltár elkészítésénél sikerült meglepnie az életmentőket, amikor nem csupán egy gázspray, de egy nagy kés is előkerült a táskájából. Az idős hölgy elmondása szerint attól tartott, hogy egyszer megtámadják és ezekkel az eszközökkel szerette volna megvédeni magát. Az is kiderült, hogy a nagyi hosszas válogatás után, az internetről szerezte be az önvédelmi felszerelést, amit bevallása szerint nem félne használni sem, bár reméli, hogy erre sohasem kerül majd sor.