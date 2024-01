Nem tudod, mikor vedd ki idén a szabadnapjaidat? Segítünk!

A szabadság megtervezésénél érdemes jó előre tudni, mely napokra esnek ünnep- és ledolgozandó hétvégéi munkanapok, hogy minél kevesebb szabadnap felhasználásával tudj pihenni. Az idei ünnep- és pihenőnapokat a Pénzcentrum szedte össze.

Míg 2023-ban egyetlen szombati munkanap sem volt, 2024-ben három alkalommal is lesz szombati, egyszeri munkanapunk: augusztus 3-án, december 7-én és december 14-én. Ennek az az oka, hogy egyetlen egy olyan ünnep sem lesz idén, amely hétvégére esne, míg három olyan is, amely keddre vagy csütörtökre esik, így ezeket a négynapos szabadnapokat le kell dolgozni. Hosszúhétvégéink 2024-ben:

3 háromnapos hosszúhétvége vár ránk:

- 2024. március 15-16-17.

- 2024. május 18-19-20.

- 2024. november 1-2-3.

Ráadásul 2 négynapos hosszúhétvégénk is lesz:

- 2024. március 29-30-31-április 1.

- 2024. augusztus 17-18-19-20.

Ami pedig a 2024-es évben nagy különbség lesz a korábbi évekhez képest, hogy lesz egy hatnapos hosszúhétvége is, ugyanis december 24-25-26-27-28-29. idén kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnapra esik. Egyértelmű tehát, hogy leginkább a december 23 hétfőt éri meg kivenni, mert egy hét szabadságra mehetsz el úgy, hogy egyetlen napot kell beáldoznod a szabadságaid közül. Emellett a négy és háromnapos hosszúhétvégék környékén is érdemes elmenni szabira, mert így is spórolhatsz jó pár napot.