Milyen kávét isznak világszerte?

A kávé az egyik legnépszerűbb ital a világon, becslések szerint 2,25 milliárd csészével fogyasztunk belőle minden nap. Rengeteg ember számára a reggelek elengedhetetlen tartozéka a koromfekete serkentő, jöjjön az kotyogósból, automatából vagy kapszulás főzőből. Van, aki napközben 4-5 csészével is megiszik belőle, míg másoknak csupán a napindító rituálé részét képezi. Persze nem csak a mennyiség, de az elkészítési mód között is jelentős különbségek vannak: míg nálunk a "presszókávé" a népszerű, a franciák több tejjel fogyasztják, a törökök pedig a zaccos változatra esküsznek. Íme néhány különleges recept a világ minden tájáról!

Mazagran kávé

Sokan valamilyen alkohollal is felturbózzák a kávéjukat, ilyen például a Mazagran kávé. Ez a recept Algériából ered (nevét is egy helyi erődről kapta), és ott is a legnépszerűbb, a franciák közbenjárásával azonban Európa több országába is elterjedt. A hűsítő ital alapja az eszpresszó, amit citromlével, cukorral és rummal is ízesítenek, illetve jégkockákkal szolgálnak fel. Portugáliában gyakran cukorsziruppal teszik még édesebbé, egyes kávézókban pedig fahéjat is adnak hozzá. Gyakran fogyasztják Franciaország déli részén, Spanyolországban és Portugáliában is.

A világ minden pontján kávéznak, de mindenhol egy kicsit máshogy isszák. Fotó: 123rf

Török kávé

Nevéhez híven török eredetű kávéról van szó, amely főleg ebben az országban, illetve a Balkánon népszerű. Különlegessége, hogy a zaccal együtt szolgálják fel, így jóval sűrűbb a megszokott eszpresszóknál. A csésze alján összegyűlő zaccot a jövendőmondók is használták a jóslataikhoz.

Ír kávé

Az ír kávét is a névadó nemzethez szokták kötni, bár világszerte igen népszerű. A Mazagran kávéhoz hasonlóan tartalmaz alkoholt, koffeint viszont sok esetben nem, mivel egyfajta desszertként fogyasztják, sokszor az esti órákban. Emiatt akár koktélnak is tekinthető, melynek alapját egy hosszú kávé adja, ezt ír whiskyvel és barna cukorral keverik, a tetejére pedig tejszínhab kerül.

Café au lait

A franciák így hívják a tejeskávéjukat, amely egy adag kávéból és ugyanannyi tejből áll, amelyre tejhab kerül. Általában a reggelijük mellé fogyasztják egy nagy bögréből, amibe könnyen tunkolhatják a croissant-jukat is.

Kahwa beldia

A Kahwa beldia egy főként Marokkóban népszerű recept. Különlegessége, hogy a kávét többféle fűszerrel is ízesítik, ami erős ízt és nagyon finom illatot kölcsönöz neki. Tesznek bele többek között, édesköményt, szegfűszeget, fehér borsot, gyömbért és fahéjat is. Feketén és tejjel is fogyasztják.

Yuanyang kávé

Az ázsiai országokban a kávé helyett inkább a rendszeres teafogyasztásnak van nagy hagyománya, a főként Malajziában és Kínában népszerű Yuanyang pedig a két ital keveréke. 3:7 arányban tartalmaz kávét, illetve tejjel összekevert teát. Egy igazán erős koffeinbomba, ezért naponta nem javasolt sokat fogyasztani belőle.