Mérgek a lakásban, amik kiiktathatók

A napi használati szereink címkéjén számos olyan anyag van feltüntetve, melyeket nem ismerünk. Megtanulni nagyon nehéz lenne ezeket, ezért érdemes inkább azokra az anyagokra koncentrálni, amiket már ismerünk. Ahelyett, hogy kidobáljuk a már meglévő termékeket, érdemes egy másik módszert választani: ha kifogytunk belőlük, vásároljunk olyanokat a helyükre, melyekben több a természetes összetevő. Ezzel néhány hónap alatt csökkenthetjük az alábbi káros anyagokat a környezetünkben:

1. Ftalátok

A ftalátok számos szépségápolási termékben megtalálhatóak: a rúzsaink, körömlakkjaink, parfümjeink, testápolóink és sminkszereink is tartalmaznak ilyen anyagokat. Amellett, hogy károsítják az endokrin rendszerünket, hízáshoz, cukorbetegséghez is vezethetnek, sőt, egyes tanulmányok szerint a mellrák kialakulásának kockázatát is növelik. Helyettük válasszunk organikus vagy ftalátmentes termékeket. Azonban legyünk résen, ugyanis a címkén sosem így jelölik őket, illatanyagként vagy parfümként keressük ezeket.

2. Parabének

Ezeket a tartósítószereket arra használják, hogy a mindennapi tisztálkodási szereinktől, mint a dezodor, sampon és hajbalzsam, arcszesz, hidratáló és smink, távol tartsák a baktériumokat, gombákat és a penészt. Ez elsőre nem hangzik rosszul, azonban ezek az anyagok "leutánozzák" az ösztrogént a testünkben, amely női betegségekhez, mellrákhoz is vezethet. Helyettük válasszunk parabénmentes, vagy ökológiai termékeket.

A címkén ilyen néven is szerepelhetnek: ethylparaben, butil-parabén, metil, propil, isobutylparaben, izopropil-parabének.

3. Formaldehidet felszabadító tartósítószerek

A parabénekhez hasonlóan ezek az anyagok is a baktériumokat hivatottak távol tartani a minden nap használatos tisztálkodási szereinkből. Azonban, mikor ezek habzani kezdenek, formaldehidet szabadítanak fel, amely egy rákkeltő anyag. Érdemes organikus, vagy tartósítószermentes termékeket választani.

Más megnevezések a címkén: diazolidinyl karbamid, DMDM hidantoin, kvaternium-15, és hidroxi-metil.

Válasszunk természetes összetevőket tartalmazó szépségápolási szereket

4. Szulfátok

Samponokban, arctisztítókban, tusfürdőkben, találhatunk szulfátokat, melyek a habzásért felelősek. Azonban ezekben egy olyan durva súrolóanyag is van, mely egy 1,4-dioxán nevű rákkeltő anyagot tartalmaz. Ezért érdemes szulfátmentes, vagy természetes termékeket választani.

További megnevezések a címkén: nátrium-lauril-szulfát, ammónium-lauril-szulfát.

5. Toluol

A toluol a körömlakkok és a hajfestékek csillogásáért felelős, kőolaj alapú vegyi anyag, mely szédülést, hányingert, fáradtságot is okozhat. Kutatások szerint az endokrin rendszerre is rossz hatással van, emellett azimmunrendszertoxicitásához is kapcsolódik. Ezen kívül egy illékony szerves vegyületről van szó, így az is veszélynek van kitéve, aki csak belélegzi. Válasszunk toluolmentes vagy organikus terméket.

Más megnevezés a címkén: butilezett hidroxi-benzoesav, benzil.

