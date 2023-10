Kilőtt a cukor ára, a drágulás pedig még nem ért véget

12 éves csúcsra ugrott a cukor ára a világpiacon, pedig már most kétharmadával drágább Magyarországon, mint nyáron, az árstop kivezetése előtt. Emiatt többe kerülhetnek a csokimikulások, és az Ipartestület szerint tovább emelhetik áraikat a cukrászok is, akik már most több mint ezer forintot kérnek egy szelet süteményért. Az RTL Híradójában nyilatkozó hölgy, aki eddig minden hétvégén sütött, most egy hónapban mindössze egyszer, vagy még ritkábban teheti ezt meg. Más pedig azt mondja: megválogatja, hol szerzi be a cukrot, és még így is kevesebbet vásárol.

További drágulás várható a boltokban, a termelők az energia és a szállítási költségek emelkedésére, illetve a szélsőségesen száraz időjárásra hivatkoznak.