Egy-két legenda kering ugyan a kávézacc hasznosságáról, de csak kevesen tudják, mennyi mindenre lehet használni magát a kávéport és a zaccot. Íme, tíz remek tipp a Green Cup Coffe-blogtól.

1. A hűtőszekrény szagának semlegesítése. A frissen őrölt kávé illata csodálatos, de maga az őrlemény másra is hasznos. Kevesen tudják, de magába szív minden más szagot a környezetében. Ha mondjuk, olyan sajtot tárolunk a hűtőben, aminek minden nyitásnál érezni az erős szagát, csak tegyünk mellé egy kis tálka friss kávéport, amit hagyjunk ott legalább egy napra. És ha megfogadja a tanácsunkat: ezt a kávét már ne főzze le utána!

2. Növények trágyázása. A virágföldhöz adagoljunk egy-két evőkanál őrölt kávét, így további hasznos tápanyagokat juttatunk a talajba. Bár nem fogják mondani, csak mutatni, a növények is hálásak lesznek. Nemcsak lakásban vethetjük be ezt a trükköt, hanem a kertben is.

3. Hangyák elleni védelem. A rutinos kertészek jól tudják, hogy a hangyák tönkretehetik a jól elvégzett munkát. Azonban egy kis kávézaccot összegyűjtve körülbástyázhatjuk a megóvni kívánt virágot. A szagsemlegesítő hatás miatt ugyanis a hangyák sem tudják követni a virág illatának nyomvonalát.

A kávézacc számos célra jól használható egy háztartásban. Fotó: iStock

4. Folttisztítás. Ha valaki leeszi vagy leönti a fehér ingjét, nem kell kétségbe esnie, hogy benne is marad az étel/ital színe. Egy kis kávézaccal és langyos vízzel csodákat lehet művelni, csak dörzsöljünk bátran!

5. Bútorápolás. Az idő és a használat miatt a lakásban az asztalokat és a polcokat egy idő után egy rakás karcolás lepi el, amelyet semmilyen ronggyal nem tudunk eltüntetni. A sötétebb bútoroknál a probléma úgy oldható meg, hogy egy kis nedves kávézaccot felviszünk egy törlőruhára, szétkenjük a karcos felületen. A részecskék kitöltik a réseket, az olaj pedig lezárja őket.

6. Grillsütő tisztítása. Szivaccsal felitatva remek súrolószer a kávézacc is, de arra figyeljünk, hogy a megtisztítani kívánt felületet ne nedvesítsük be!

7. Macskariasztó. A macskákkal semmi gond nincs (a hangyákkal összehasonlítva meg pláne), az ember egyik kedvenc háziállata, viszont vannak olyan helyek a kertben vagy a lakásban, ahova nem szeretnénk, ha bejárkálna. Egy kis kávézacc sakkban tartja őket, főleg a fiatal macskáknál jön be a trükk.

8. Narancsbőr elleni védekezés. A narancsbőr a hölgyek rémálma, ezért különösen van okuk szeretni a koffeint. Ugyanis a narancsbőr elleni krémek, vagy a narancsbőr elleni harisnyák tartalmaznak koffeint is. És mivel ez a kávéra is igaz, az összefüggés és a teendő napnál is világosabb. Melegítsünk fel mikróban egy kis konyhai fóliába vagy törülközőbe tett kávézaccot, majd tegyük szorosan a combunkra, és hagyjuk rajta negyed óráig. A narancsbőr sikítva menekülni fog.

9. Porfogó a kandallóban. Tegyünk enyhén nedves kávézaccot a kandallóba. Ez megköti a hamut, így tisztításkor nem kerül por a tüdőnkbe.

10. Csillogó haj. Mossunk kávézaccot a hajunkba, és dörzsöljük tíz percen át, majd öblítsük le alaposan. A haj csillogóbb és élettel telibb lesz.

10+1. Dugulásmentes lefolyó. A mosogatás miatt gyakran eldugul a konyhában a lefolyó. Ennek tisztítására a legolcsóbb megoldás az, ha a kávézaccot egyszerűen beleöntjük a lefolyóba. A szemcsék nem akadnak fenn, és magukkal viszik azt is, ami viszont már fennakadt.

A lista persze nem teljes, a zaccot biztosan fel lehet használni másra is, de ez a lista kipróbált és hatékony módszereket sorol fel. Jó kávézást!