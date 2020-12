Karácsonyi recepteket ajándékoz a Nosalty

A Nosalty téli pillanatok matricacsomag 12 új matricát tartalmaz, melyek egytől egyig kedves ünnepi pillanatokat és télies motívumokat jelenítenek meg. Ezek megosztásával akkor is közelebb érezhetjük magunkat egymáshoz, ha éppen nem lehetünk együtt. A matricák 3 hónapig lesznek elérhetők, így a téli hónapokban mindenki kipróbálhatja és megoszthatja őket a szeretteivel, barátaival, vagy akár a kollégáival is.

Új matricák és receptajánlók

"Különös év ez, bármennyire is kezdtünk így, a végéhez közeledve hozzászokni. Távol vagyunk egymástól, kevesebb közös pillanatot élünk meg együtt - az online közösségek szerepe viszont annál nagyobb. Ez adta az alapot, hogy a jól működő, folyamatosan bővülő Nosalty Viber csoport tagjait és Viber felhasználókat is meglepjük" - nyilatkozta Huszár Dóra, a Nosalty digitális marketing menedzsere a matricacsomag létrehozásának hátteréről.

"A közösségben rejlő erő különösen fontos nekünk, idén ősszel megújult a weboldalunk, a karantén alatt született a #HÁZIMENZA Facebook-kezdeményezésünk is, amely a karantén elején nagyon sokunknak adott mentőövet. Most, év végén úgy éreztük, fontos, hogy a régebb óta működő közösségünknek is adhassunk valami pluszt. A december 21-től ingyenesen letölthető Viber matricacsomagban az ünnepi és gasztro témán túl olyan ismerős helyzeteket, jeleneteket mutatunk meg, amelyekkel sokan tudnak azonosulni és ilyen módon is kapcsolatba léphetnek a rokanaikkal, a barátaikkal - ezzel színesítve ünnepi üzeneteiket" - mondta el Huszár Dóra.

Az új matricák mellett a Nosalty Közösség tagjai jobbnál jobb receptajánlókat kapnak az ünnepek közeledtével is, hogy a Mit főzzek ma? kérdés karácsonykor se maradjon megválaszolatlanul. A Közösséghez bárki csatlakozhat, aki rákeres a Nosalty-ra a Viber alkalmazásban.