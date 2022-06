Jelek, hogy rossz matracon alszunk

Eldugult orral ébredünk

Ez azt jelentheti, hogy matracunkban elszaporodtak a poratkák, amelyekre meglehetősen sok ember allergiás. Ha reggelente úgy ébredünk, hogy folyik az orrunk, tüsszögünk, szemünk könnyezik, és kiszáradt a szánk és a torkunk, akkor ideje lehet matracot cserélni. Érdemes hetente mosni az ágyneműhuzatokat is, illetve esetleg beszerezni egy speciális matracvédőt.

Alacsony a libidónk

A nemi vágy csökkenése nagyon gyakran annak jele, hogy nem jutunk elegendő mennyiségű pihentető alváshoz. A libidócsökkenéshez köthető az éjszakai izzadás és a gyakori felébredés, amelyet például az eredményezhet, ha túlságosan meleg környezetben alszunk. Akiknek ilyen gondja van, vehetnek hőszabályozással ellátott matrachuzatot, amely segít az optimális alvási hőmérséklet fenntartásában.

Ha rosszul alszunk, talán a matracunk szorulna cserére

Bőrproblémák

A rossz minőségűalváshatására megnövekedhet a testben a kortizol nevű stresszhormon mennyisége. Ez nem tesz jót a bőrnek, amellett, hogy ráncosodásra hajlamosít, pattanásaink lehetnek tőle. Emellett a magas kortizolszint miatt csökkenhet a bőr rugalmassága, feszessége is, illetve rosszabbodhatnak az olyan bőrbetegségek tünetei, mint az ekcéma. Az alvásgondok hátterében az is állhat, ha túlságosan öreg. Több kutatás is igazolja, hogy egy új matrac javíthat az alvás minőségén.

Elalvási nehézségek

Ha rendszeresen több, mint egy órába telik elaludnunk, akkor az azt jelenti, hogy elalvási nehézségeink vannak. Ezt okozhatja az, ha túl sokat eszünk, vagy koffeint fogyasztunk lefekvés előtt, túl sokáig használjuk a laptopot vagy a mobiltelefont - és az is, ha nem megfelelő a matracunk. Lehet, hogy puhább, vagy keményebb matracra van szükségünk. Általánosságban elmondható, hogy a közepes keménységű matracokon alszanak igazán jól a legtöbben - ilyenkor sokaknak csökken például a krónikus hát-, vagy derékfájása is.

Forrás: prevention.com